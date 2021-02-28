В Бишкеке 28 февраля прошел еженедельный воскресный марш за законность. Около 20 человек прошли путь от железнодорожного вокзала до площади Ала-Тоо по бульвару Эркиндик.

По традиции в конце пути собравшиеся спели гимн Кыргызстана и разошлись. Одна из участниц держала плакат с надписью «Не бойся! Требуй лучшую жизнь!»

Фото «Акипресс» и «Баштан Башта».

Бишкекчане начали выходить на воскресные марши после событий 5-6 октября, когда нынешний президент Садыр Жапаров заявил о новом проекте Конституции. Этот вариант Основного закона значительно ущемлял права и свободы граждан.

Кроме того, согласно новому проекту Основного закона, в стране намного усилится власть президента, введут новый госорган — Курултай, а число депутатов в парламенте сократится на 30 человек.

Во многие положения о правах, свободах и обязанностях граждан внесены изменения или сокращения в формулировки, не бросающиеся в глаза на первый взгляд. При этом, текст нового проекта Основного закона страны часто апеллирует к таким понятиям как «традиции», «нравственность» и «духовность».

В статье Конституции, касающейся СМИ, предлагается ограничивать мероприятия, доступ и распространение информации, «противоречащей моральным и нравственным ценностям». Это объясняется целью «защиты подрастающего поколения».

Референдум по новой Конституции пройдет 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши.

Фото на заглавной странице «Акипресс».