Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19. Случай смерти зафиксирован в Бишкеке.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане умерли 1 464 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Также штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвердился у 44 человек. В Баткенской и Джалал-Абадской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 16;

Чуйская область — 10;

Ош — 5;

Иссык-Кульская область — 5;

Ошская область — 5;

Нарынская область — 2;

Таласская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 229 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 52 пациента. По всей стране за все время пандемии выписали 83 179 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 28 февраля в Кыргызстане в больницах лечатся от последствий коронавируса 364 пациента, из них 16 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 283 пациента лечатся амбулаторно.