Пресс-служба МИД Казахстана сообщила, что 2-3 марта президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Казахстан по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Встреча носит статус госвизита — запланированы переговоры на высшем уровне и подписание двусторонних документов, а также протокольные мероприятия.

В МИДе Казахстана добавили, что Жапаров также встретится с казахстанским бизнес-сообществом.

Токаев пригласил Жапарова в визитом сразу после инаугурации последнего. Жапаров же пообещал, что первый визит в качестве президента он совершит в Казахстан, но сам полетел в Россию.

Также 1 февраля по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор президентов двух соседних стран. По данным пресс-службы аппарата президента Казахстана «Акорда», собеседники готовы к активной совместной работе, «подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства».

Пресс-служба президента Кыргызстана также отметила, что главы государств «обменялись мнениями по вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции», а также по «наращиванию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах». Тогда же они обсудили и график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту кыргызского лидера в Казахстан.