Пресс-служба Финансовой полиции сообщила, что компания «Скай Мобайл» («Билайн») возместила государству нанесенный ущерб в 112 млн сомов за неуплату налогов. Отмечается, что компания выплатила средства ещё 11 февраля 2021 года.

По данным финпола, дело об уклонении от уплаты налогов было зарегистрировано в ЕРПП в ноябре 2019 года.

«Со стороны финпола были назначены налоговые проверки, согласно которым выявлен факт занижения налога на доходы нерезидента со стороны «Скай Мобайл» на сумму более 112 миллионов сомов», — пояснили в ведомстве.