Пресс-служба ГКНБ сообщила о том, что ведомство озабочено участием в местных выборах 11 апреля партии «Ишеним», которая может использовать админресурс.

«Вызывает обеспокоенность намерение принять участие в выборах в местные кенеши республики политической партии “Ишеним”, одним из учредителей которой является действующий полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов. ГКНБ считает, что именно подобные факты использования административного ресурса, и как следствие нечестные выборы, явились одной из причин октябрьских событий 2020 года», — сообщили в ГКНБ.

Ведомство предупреждает «все политические силы», претендующие на кресла в местных кенешах, о том, что необходимо соблюдать действующее законодательство республики, и провести «честные и прозрачные выборы».

«В противном случае все факты нарушения выборного процесса будут пресекаться в установленном законом порядке», — пообещали в ГКНБ.

Известно, что партия «Ишеним» баллотируется и в Ошский, и в Бишкекский горкенеши.

Кто такой Жарасул Абдураимов

Жарасул Абдураимов был назначен на пост полпреда в Ошской области 19 октября 2020 года. Он родился и вырос в селе Гульчо Алайского района. По специальности экономист.

Абдураимов — один из учредителей и руководителей партии «Ишеним», основатель Института нанотехнологий. Кроме того, он числится учредителем в более чем десяти компаниях. После назначения на должность полпреда Абдураимов не вышел из состава учредителей партии.