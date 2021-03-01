Фото: Пресс-служба УВД Ошской области

УВД Ошской области сообщило о задержании двух подозреваемых в убийстве 55-летней жительницы города Кара-Суу. Мужчин водворили в ИВС Кара-Суйского РОВД.

По данным милиции, инцидент произошёл 27 февраля в доме погибшей женщины. Отмечается, что подозреваемые проникли в дом женщины, ударили её палкой и нанесли ножевые ранения пока она спала. После преступления неизвестные скрылись в неизвестном направлении.

В УВД сообщили, что потерпевшая скончалась в реанимационном отделении из-за полученных ран.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство», начато расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у задержанных дома обнаружили железный сейф, нож и маски. На изъятые вещи были назначены судебно-криминалистическая и судебно-химическая экспертизы.

В ноябре 2020 года в Кара-Суйском районе были задержаны двое подозреваемых в ограблении. По данным милиции, они украли более 5,5 миллионов сомов у 41-летнего местного жителя. Правоохранительные органы задержали подозреваемых спустя 20 дней.

Также, 6 января в городе Кызыл-Кия Баткенской области были задержаны трое. Сообщалось, что они проникли в дом 39-летней женщины в масках и угрожая ножом ограбили её. По данным милиции, задержанные похитили 100 тысяч сомов, дорогие золотые украшения и скрылись в неизвестном направлении.

Тогда в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 31-летний житель Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, 32-летний житель Ноокатского района и 26-летний житель города Кызыл-Кия. Было установлено, что двое из них уже привлекались к ответственности по статьям за тяжкие преступления.