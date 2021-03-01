Момент провокации журналистов, фото: «Клооп»

В Оше 28 февраля на митинге в поддержку экс-таможенника Райымбека Матраимова была попытка спровоцировать журналистов «Клоопа» и «Азаттыка». Участники митинга выступали не только в поддержку Матраимова, но и против издания «Азаттык» и неправительственных организаций.

В начале митинга брат экс-таможенника и депутат парламента Искендер Матраимов сказал: «Будьте осторожны, журналисты, за вами будут смотреть ребята».

Ведущий митинга Аман Ибраев со сцены обозвал «аферистами» радио «Азаттык».

«Они аферисты. Закинули фотографию с 50 участниками, которые пришли в начале и написали, что проходит митинг. Вы знаете сколько здесь человек? Более 15 тысяч. Значит “Азаттык” аферисты и они должны покинуть Кыргызстан!» — сказал Ибраев.

В какой-то момент один из митингующих стал тянуть за руку корреспондента «Азаттыка» Дастана Умотбай уулу, старался напугать и начал говорить: «Это ты из “Азаттык”, иди сюда!» Почти сразу же неизвестные люди окружили журналистов и стали выкрикивать провокационные высказывания.

«Гонения нужно начинать именно здесь. Мы сейчас их выгоним. Пусть “Азаттык” уходит! Их хочет вывести сам народ», — сказал один из митингующих.

После этого к журналистам подошел «названный сын» Матраимова Мунарбек Сайпидинов и отвел их на другую сторону площади.

«Пойдемте на ту сторону. Не трогайте их! Стойте здесь [журналисты], не уходите от меня далеко. Я сам буду отвечать за вас. Вот такой у нас народ, неважный», — сказал Сайпидинов.

Несмотря на то, что журналисты перешли на другую сторону площади, один из неизвестных попытался отобрать телефон у корреспондента «Клоопа» Хамидулло Узакова. Другой участник митинга плюнул в сторону журналистов.

Позже подошли два милиционера и сказали: «Не трогайте журналистов». Они помогли журналистам выйти из толпы.

Затем со сцены сторонник Матраимова блогер Илимбек Исраилов пригрозил пальцем журналистам, освещающим митинг, и сказал: «Я их предупреждал». Он также подходил к журналистам и несколько раз подряд снимал на видео.

Несмотря на это, пресс-служба ГОВД Оша сообщила о том, что во время митинга не было никаких фактов нарушений.

«28 февраля прошел митинг в поддержку Райымбека Матраимова на главной площади города Ош. Во время митинга со стороны участников не было зафиксировано никаких фактов нарушений закона. В городе Ош общественно-политическая ситуация стабильна», — сообщили в городской милиции.

Кто такой Райымбек Матраимов?

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о незаконном отмывании преступных доходов. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».