Госкомитет нацбезопасности раскритиковал решение Верховного суда в отношении бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Согласно решению, все обвинительные приговоры были отменены, а уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Бишкека.

«ГКНБ считает необходимым обратить внимание общественности на неоднозначное решение судебных органов в отношении Наримана Тюлеева по факту коррупции в его бытность мэром города Бишкек. ГКНБ отмечает, что необходимо соблюдать принцип неотвратимости наказания по делам данной категории, где государству причиняется ущерб в особо крупном размере», — заявили в пресс-службе комитета.

По данным ГКНБ, разные судебные инстанции в период с 2012 по 2016 годы вынесли в отношении Тюлеева обвинительные приговоры по фактам коррупции при приобретении автобусов и мусороуборочной автотехники. При этом Тюлеев возместил ущерб государству в сумме $1,6 млн. Именно поэтому в ГКНБ планируют и дальше работать в этом направлении.

Дело Тюлеева

Нариман Тюлеев был мэром столицы с 2008 по 2010 годы. Будучи мэром Бишкека Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу.

В 2012 экс-мэру предъявили обвинения в нанесении крупного ущерба государству при покупке автобусов и снегоочистительной техники для столицы из Китая.

По данным следствия, Тюлеев нанес ущерб государству в размере 33 млн сомов. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В 2016 году Тюлеева освободили по амнистии. Кроме этого, он выплатил штраф государству в размере 60 млн сомов в качестве компенсации.

Тогда власти конфисковали у него торговый центр «Караван», бизнес-центр «Сапатком» и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие Тюлееву и его родственникам.

20 октября 2020 года на фоне политического кризиса после парламентских выборов Тюлеев был назначен первым вице-мэром столицы.

Однако это вызвало протесты горожан, которые требовали, чтобы к власти пришли «новые люди с незапятнанной репутацией». Уже через два дня, 22 октября, Тюлеев подал в отставку с поста первого вице-мэра.

Позже 9 февраля 2021 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций в его отношении и отправил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд.