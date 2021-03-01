Юрист Нурбек Токтакунов опубликовал в своем фейсбуке ответ ГУВД Бишкека о том, почему его задержали в ночь на 2 февраля. В ГУВД сообщили, что ориентировку на задержание Токтакунова дал некий подполковник милиции Н. Жураев. В ориентировке было указано, что Токтакунов якобы ведет машину в нетрезвом состоянии.

«В дальнейшем [после получения ориентировки] личный состав, согласно НПА, регулирующим деятельность УПСМ, был ориентирован на задержание автомашины. В результате 1 февраля в 20:30 часов водитель автомашины был задержан», — говорится в письме.

Сам Токтакунов сообщил, что намерен выяснить, кто такой подполковник милиции Н.Жураев, давший ошибочную ориентировку.

В самом ГУВД отметили, что по данному факту проводится служебное расследование.

Задержание Токтакунова

Юриста Нурбека Токтакунова в ночь на 2 февраля остановили сотрудники патрульной службы милиции за то, что он якобы управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и задержали на несколько часов. В милиции тогда сообщили, что на него была такая ориентировка. Экспертиза показала, что Токтакунов был трезв.

Позже юрист отправил запрос в ГУВД о том, чтобы узнать, кто дал такую ориентировку. По его словам, ориентировку, из-за которой его задержали, разослали в одной из WhatsApp-групп.

«В эту группу может скидывать информацию, кто угодно и что угодно. То есть официальной ориентировки не было. Такую ориентировку делают в случае совершения преступления, когда явно подозревается, что была именно эта машина [замечена] в преступлении», — рассказал он 2 февраля.

Юриста задержали после выпуска программы «Азаттык» — «Перекресток», где поднималась тема о борьбе с коррупцией в Кыргызстане, а Токтакунов был в числе приглашенных.

Юрист Нурбек Токтакунов известен своей активной гражданской позицией и тем, что защищает политиков. Он постоянно критикует власти, особенно если речь идет о нарушении прав человека или законных процедур.

В том числе, он не раз критиковал президента Садыра Жапарова после того как последний занял должности и.о. президента и премьер-министра.

Токтакунов не раз говорил, что Жапаров занял должность и.о. президента и премьер-министра будучи судимым за взятие в заложники человека. Токтакунов провел мини-расследование, чтобы получить постановления судов, которые оправдывали Жапарова. Кроме этого, Токтакунов был в числе активистов, которые высказывались против Конституционной реформы и референдума по форме правления.

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