Журналисты издания Sputnik 26 февраля выпустили материал, в котором посчитали примерную стоимость наручных часов, которые носят некоторые депутаты парламента. Самыми дорогими оказались часы нардепа Марлена Маматалиева — $26,5 тысяч.

На следующий день, 27 февраля Маматалиев на своей странице в фейсбуке написал пост, в котором объяснил откуда у него эти часы. По его словам, часы ему подарил «брат из Москвы».

Депутат отметил, что не знает, оригинал ли эти часы или реплика. Он подчеркнул, что не спрашивал, так как «дареному коню в зубы не смотрят».

«Во-вторых, сам лично не купил бы себе такой дорогой аксессуар за $26 500. Я не способен носить однокомнатную квартиру у себя на руке. Я не гонюсь за роскошью», — написал Маматалиев.

Кто такой Марлен Маматалиев

Марлен Маматалиев — депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» с 2018 года. До этого он три года проработал в Соцфонде, а затем перешел на работу в министерство экономики.

Кроме этого, он дважды работал в аппарате правительства Кыргызстана. Впервые Маматалиев начал там работать с 2009 по 2010 годы, а затем вернулся на период с января по сентябрь 2012 года.

На парламентских выборах 2020 года он баллотировался в ЖК в составе партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Но после октябрьских событий и отмены результатов выборов, Маматалиев, по его словам, к концу октября 2020 года вышел из партии.

Недавно он пожаловался на травлю в соцсетях из-за своего ухода из партии. Сейчас политик — лидер партии «Ынтымак», которая планирует принять участие в выборах в Бишкекский горкенеш 11 апреля.