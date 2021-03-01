Исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) Канат Эшатов 1 марта в ходе пресс-конференции сообщил, что в марте этого года цены на бензин могут вырасти ещё на 8 сомов.

Он отметил, что рост цен на ГСМ каждую неделю связан с несколькими факторами, от девальвации сома до дефицита топлива в России. В АНК обещают, что приложат все усилия, чтобы не допустить резких изменений цен и дефицита ГСМ в стране.

Почему растут цены на ГСМ?

По словам Эшатова, с начала 2021 года отпускные цены на топливо на российских нефтеперерабатывающих заводах выросли. Так, бензин подорожал с $300 до $500 — рост на 67% или на 14 сомов за литр, а дизтопливо — с $360 до $470 — рост на 31% или на 8 сомов за литр.

«Первая причина роста цен — спрос на нефтепродукты в связи с восстановлением экономики. Вторая — рост стоимости нефти марки Brent с 50 до 67 долларов за баррель. Рост — 31%. Страны ОПЕК заинтересованы в повышении цены на нефть до 70 долларов за баррель», — сказал он.

Третий фактор, по словам Эшатова — это дефицит топлива в России, из-за которого цены на бензин в марте этого года могут вырасти ещё на 8 сомов.

«Сейчас заводы России сократили объемы производства, несколько стоят на ремонте, а спрос на нефтепродукты большой. Вдобавок, страны Прибалтики дают цены выше на 100 долларов, чем мы. Им выгодно продавать там», — сказал исполнительный директор АНК.

* Издание Bloomberg отмечало, что Россия сократила добычу нефти в феврале из-за аномально холодной зимы.

По словам Эшатова, четвертым фактором является девальвация сома, превысившая 21%, что дает около 6-7 сомов подорожания на 1 литре.

* Согласно общемировой практике, закуп нефтепродуктов с заводов осуществляется в международной валюте, а продажа на территории Кыргызстана – в сомах.

«Кроме того, до сих пор не налажены поставки ГСМ из Казахстана. С начала 2021 года Казахстан в одностороннем порядке прекратил экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан, который был открыт с середины мая 2020 года. Более того, в самом Казахстане сейчас наблюдается дефицит дизельного топлива, а также повышение цен на данный продукт. В итоге у нас наблюдается рост цен на 5 сомов», — сказал он.

Исполнительный директор АНК также сообщил, что в некоторых регионах Кыргызстана наблюдается дефицит топлива. Он считает, что эту проблему можно решить запустив собственные заводы и бороться с контрабандой на границе.

«На юге закрылись 3 мелкие сети АЗС. В Баткенской области уже есть очереди на заправках до 100 машин», — сказал он.

Бензина нет в Исфане

Утром 1 марта несколько СМИ ссылаясь на местных жителей написали о том, что в городе Исфана Лейлекского района Баткенской области во многих заправках нет бензина.

По словам местных жителей, сейчас стоимость бензина там поднялась до 50 сомов. Из-за того, что во многих АЗС нет бензина, на некоторых заправках образовались очереди.

«Работает одна заправка, остальные все закрыты. Говорят, что нет ГСМ. Такая же ситуация во всем районе. Цена на бензин поднялась до 44-45 сомов. В то же время в день проезжают 20-25 бензовозов с контрабандным грузом в сторону Таджикистана», — сообщили они.

Мэр города Исфана Абдивал Хамраев сообщил «Турмушу», что сейчас по городу есть более 10 заправок и только в 4-5 из них есть топливо.

Издание «Тазабек» провело мониторинг на ГСМ на официальных сайтах компаний и выяснило, что с 1 февраля по 1 марта этого года стоимость топлива выросла:

на бензин марки АИ-92 — на 2,9-4,2 сома;

бензин марки АИ-95 — на 2,3-4 сома;

бензин АИ-98 — на 2,4 сома;

дизельное топливо — на 1,8-2,4 сома.

цены на автогаз за этот период практически не изменились.

Финансовый портал «Акчабар» 1 марта проанализировав цены на ГСМ в Бишкеке сообщил, что наиболее низкая цена бензина марки АИ-92 составляет 40,5 сома. А средняя стоимость дизельного топлива на АЗС составляет 39,4 сома, сжиженного газа (СУГ) — 24,65 сома .