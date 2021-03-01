В ходе визита президента Садыра Жапарова в Россию, 25 февраля в Москве состоялась встреча министра обороны Кыргызстана генерал-майора Таалайбека Омуралиева с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу.

По итогам встречи главы оборонных ведомств подписали Протокол о сотрудничестве в области применения беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызстана.

В рамках визита Президента - Главнокомандующего Вооруженными Силами Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Российскую... Опубликовано Министерство обороны Кыргызской Республики Четверг, 25 февраля 2021 г.

Ранее правительство Кыргызстана одобрило проект этого протокола, в нем прописаны правила для полетов российских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на кыргызской территории.

Соответствующее постановление 16 февраля 2021 года подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Документ вступил в силу с даты его подписания на пять лет. Он автоматически будет продлеваться на такой же срок, если стороны не решат расторгнуть его не менее чем за полгода после истечения пяти лет.

Как беспилотники будут использовать?

Согласно этому постановлению и соглашению о статусе объединенной российской военной базы на территории Кыргызстана, беспилотные авиационные системы будут применять для блага безопасности обеих государств.

По проекту протокола, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызстана, «требующих незамедлительного применения беспилотников», российская сторона по обращению кыргызской поможет провести мониторинг с применением такого оборудования.

В проекте протокола отмечено, что российская сторона может применять беспилотники в присутствии представителя кыргызской стороны. Это будут делать по ежемесячному плану-графику, который будут строго согласовывать заранее обе стороны.

В плане-графике полетов беспилотных устройств указываются:

цели и задачи дистанционного воздушного мониторинга;

дата и время проведения полетов;

тип и модель беспилотника;

место осуществления взлета и посадки, продолжительность полета;

районы, высоты и маршрут движения;

виды полезной нагрузки и оборудования.

Копии отснятых во время полетов фотографий и видеоматериалов будут предоставлены кыргызской стороне, кроме тех, где в кадр попадут территории и объекты российской военной базы.

«Кыргызская сторона имеет право вносить необходимые изменения в полетное задание беспилотников, которые соблюдаются российской стороной в ходе проведения практических полетов. В случае противоречия инструкции законодательству Кыргызстана, превалируют положения законодательства Кыргызстана», – отмечено в протоколе.

Российские беспилотники в Кыргызстане

Использование российских беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызстана было прописано еще в 2019 году. Тогда власти Кыргызстана ратифицировали протокол и внесли поправки в соглашение о пребывании на территории страны российской военной базы.

В соглашении указывалось, что на территории Кыргызстана «в интересах обеспечения безопасности государств сторон, российской стороной планируется разместить на российской авиационной базе беспилотные летательные аппараты».

Страны должны были подписать межведомственный документ, определяющий порядок применения беспилотников.

Кроме того, кыргызские ведомства начали готовить пакет документов для внесения изменений и дополнений в Воздушный кодекс Кыргызстана в части, касающейся применения беспилотников.

В марте 2020 года российские СМИ сообщили, что на объединенной российской военной базе «Кант» был создан отряд беспилотной авиации малого и среднего радиуса действия.

«Это рабочие лошадки при ведении боевых действий, при создании разведывательно-ударных комплексов по опыту, полученному в Сирии», – сказал командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, отряд состоит из двух беспилотников «Форпост» (аппараты среднего действия), и четырех «Орлан-10» (аппараты малого действия).