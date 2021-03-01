Президент Садыр Жапаров в преддверии поездки в Казахстан дал интервью государственному информационному агентству этой республики «Казинформ». Об этом сообщила пресс-служба президента.

В своём интервью Жапаров рассказал о предстоящих выборах, импорте электроэнергии и защите казахских инвесторов.

«Выборы пройдут честно»

В своём интервью Жапаров затронул тему прошедшей в октябре 2020 года смены власти. По его словам, причиной волнений стали несправедливые выборы, а смена власти произошла «из-за процветающей коррупции».

«Поэтому мы провели честные и справедливые [президентские] выборы. Скоро пройдут и местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно. Осенью пройдут парламентские выборы. И во всех этих процессах закон должен быть единым для всех», — добавил Жапаров.

*Контекст: Парламентские выборы 4 октября 2020 года стали началом политического кризиса в Кыргызстане. На следующий день после выборов на улицы Бишкека вышли тысячи недовольных граждан, требовавших аннулирования результатов из-за многочисленных фальсификаций и подкупа голосов избирателей.

На фоне начавшихся беспорядков из колонии были освобождены ряд политиков, в том числе и Садыр Жапаров, который при поддержке сторонников стал премьер-министром и и. о. президента. Заняв эти должности он провел кадровые перестановки, назначив на ключевые должности своих соратников.

Позже Жапаров стал инициатором изменения формы правления, Конституции и досрочных выборов президента, где вскоре одержал победу. Для достижения этих целей он перенес выборы в парламент, которые обещал провести еще весной. Срок полномочий парламента завершился еще в конце октября 2020 года. Сейчас планируется референдум по изменению Конституции и выборы в парламент.

Дефицит воды в Токтогульском водохранилище

Жапаров также рассказал о проблеме снижения уровня воды в Токтогульском водохранилище. По его словам, «ситуация развивается не лучшим образом», и низкий уровень воды может привести к «катастрофе».

Президент заявил, что для выхода из этой ситуации Кыргызстан рассматривает вопрос импорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана.

«Казахстан готов экспортировать в нашу страну 0,9-1 млрд кВт электроэнергии. Мы ведем переговоры и с Узбекистаном. Если не обеспечить поставки извне, то нам придется обеспечивать свою страну электроэнергией самостоятельно, но вследствие этого в вегетационный период никому не хватит воды. И в итоге уровень воды в водохранилище Токтогул снизится», — пояснил президент.

Контекст: О дефиците воды в Токтогульском водохранилище стали много говорить после теледебатов кандидатов в президенты в январе 2021 года. Тогда один из кандидатов Аймен Касенов заявил, что объём воды в водохранилище составляет менее 7-8 млрд кубометров. Нормальным считается уровень в 17 млрд кубометров, и все, что ниже, может привести к перегрузке электрических подстанций и к отключениям энергии.

Заявление Касенова опровергли в Нацэнергохолдинге, сообщив, что его слова были «необоснованны». Позже, в феврале 2021 года, глава Нацэнергохолдинга Бакыт Сыдыков заявил, что нагрузка на ТЭЦ Бишкека повышена из-за низкого объема воды в Токтогульском водохранилище. Тогда Сыдыков рассказал, что к концу февраля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 9,9 млрд кубометров.

Защита инвесторов

Глава государства также ответил на вопрос о защите казахских бизнесменов и их инвестиций в Кыргызстан. Жапаров заявил, что став президентом, он «взял под защиту всех инвесторов».

Он также добавил, что после принятия новой Конституции Агентство по привлечению инвесторов и защите их интересов обретет статус национального и будет напрямую подчиняться главе государства.

«Если со стороны каких-либо органов будет оказываться давление на инвестора — агентство защитит его интересы. Это будет в моей личной компетенции. Инвесторы будут заключать соглашения с государством на 20-30 лет. Даже если власть сменится, для инвесторов должны быть гарантии для дальнейшей работы. Государство не должно отходить от своих принципов», — рассказал президент.

Президент Садыр Жапаров планирует посетить Казахстан с официальным визитом 2-3 марта. Кроме встречи с Касымом Жоомартом-Токаевым, Жапаров встретится и с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Контекст: После смены власти в Кыргызстане октябре 2020 года зарубежные инвесторы, которые образовали предприятия на территории Кыргызстана, сообщали о давлении со стороны неизвестных людей. Это привело к том, что некоторые предприятия временно приостанавливали работу — инвесторы пытались сохранить свой бизнес и безопасность сотрудников.

На фоне смены власти пострадала и горнорудная отрасль. Пока в Бишкеке и регионах шел передел власти, на месторождениях появились самозахватчики. Тогда же свою работу приостановило казахское горнорудное предприятие «Бозымчак». Работники предприятия обращались к правительству с просьбой наказать людей, которые оказывают давление на руководство.

Работу на предприятии возобновили лишь в конце декабря 2020 года. Тогда и.о. премьер-министра Артем Новиков сообщил, что «достигнута договоренность между предприятием и местным населением».

О давлении на бизнес говорил и бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит, который в декабре 2020 года обратился к властям с просьбой прекратить чрезмерное давление на предпринимателей.

«Пошатнувшееся доверие бизнеса и инвесторов можно будет вернуть, когда будет уверенность в верховенстве закона, а не в его избирательности, когда права бизнеса будут защищены, а не нарушены, когда все будут нести одинаковую ответственность перед законами, когда все действия будут прозрачны, в том числе действия, направленные на искоренение коррупции», — говорил тогда он.