Обновлено в 21:16

Антикоррупционная служба ГКНБ 1 марта сообщила о начале досудебного производства в отношении депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева по факту незаконного обогащения.

«Установлено, что Абжалиев, используя свои родственные отношения с экс-президентом [Сооронбаем Жээнбековым], активно вмешивался в работу государственных органов, при этом лоббировал интересы частных структур в ущерб государственных интересов», — заявили в АКС ГКНБ.

В ведомстве отметили, что имущество депутата несопоставимо с его официальными доходами. Силовики выявили у него более 20 элитных квартир и жилые дома в VIP-городках в Бишкеке, пансионат в Иссык-Кульской области, земельные участки в Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также недвижимость в Турции и ОАЭ.

Кроме того, по данным АКС ГКНБ, Абжалиев инвестировал большие деньги в строительство многоквартирных домов в Бишкеке и в другие коммерческие объекты, а именно в Каиндинский кабельный завод, а также в месторождения каменного угля и золота.

Однако и это, возможно, не все принадежащее Абжалиеву имущество. В ГКНБ сообщили, что в настоящее время Антикоррупционная служба продолжает поиск и установление всего имущества и финансовых активов Абжалиева. Только после этого в ведомстве смогут дать соответствующую юридическую оценку.

«Если есть, пусть забирают себе»

Сам депутат Абжалиев, комментируя сообщение ГКНБ, назвал эту информацию «клеветой» и подчеркнул, что с 2005 года не состоял на государственной службе.

«Это все ложь и клевета. Говорят, что в Дубай и Турции есть недвижимость… У меня там не то, что дома, кирпичика даже нет. Если есть, пусть забирают себе. С 2005 года я не работал на госслужбе. И утверждения, что лоббировал интересы частных компаний – тоже вранье», – заверил он.

Нардеп добавил, что не использовал в корыстных целях свое родство с Сооронбаем Жээнбековым и не вмешивался в государственные дела.

54-летний Алиярбек Абжалиев пришел в парламент в 2015 году. Его сын Атабек женился на дочери президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова – Бактыгуль Шариповой.

Согласно декларации депутата от 2018 года, он заработал за 2017 год более 674 тысяч сомов. В его собственности – автомобиль марки «Тойота», табун лошадей на почти 1,9 млн сомов, а также мелкий и крупный рогатый скот на 1 млн 80 тысяч сомов.

Расследование «ПолитКлиники» о Каиндинском заводе

11 февраля издание «ПолитКлиника» опубликовало расследование о передаче «Каиндинского кабельного завода». Журналисты выяснили, что цеха и территория убыточного завода в Каинды перешли компании, связанной с Гульсарой Сулаймановой — бывшей женой депутата Алиярбека Абжалиева.

Расследователи отметили, что сделка прошла на фоне операции спецслужб, а государство, владеющее 24,79% имущества, «фактически осталось ни с чем».

По данным «ПолитКлиники», производственное имущество завода передавалось «Металл-Кену» с мая по август 2018 года через родственников Сулаймановой — родного брата Кушбака Сулайманова и зятя Айбека Турдубаева.

Журналисты выяснили, что они вошли в число акционеров завода, завладели контрольным пакетом акций и инициировали собрание акционеров. На нем, по данным расследования, и было решено передать имущество завода «Металл-Кену» в счет погашения долга.

Однако компания не смогла получить самое важное – основное здание предприятия. Оно оказалось в пользовании кыргызской компании «Таргет Компани». Тут, по данным журналистов, в дело вмешалось ГКНБ.

Согласно расследованию, в мае 2018 года силовики задержали учредителей «Таргет Компани» и арестовали главное здание завода в ходе «операции против махинаций на возвращении НДС».

В том же месяце компания «Аскарэнерго», которая принадлежала Сулаймановой и ее зятю Турдубаеву, построила себе офис на территории ГКНБ. Затем «Аскарэнерго» начала поставлять электроэнергию в коттеджи спецслужб в западной части Бишкека, а позже и на территорию самого завода.

В ГКНБ эту информацию отрицают.