Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило изданию «Акипресс», что академический театр оперы и балета имени Малдыбаева в Бишкеке никто не переименовывал.

Ранее в СМИ сообщали, что театр оперы и балета «переименовали», добавив к названию «государственное учреждение» и «ордена В. И. Ленина» согласно постановлению правительства от 22 февраля.

В минкульте же пояснили, что постановление кабмина принято, чтобы привести документы в соответствие с данными в реестре Министерства юстиции.

Cогласно данным минюста, театр носит название «государственное учреждение Кыргызский национальный ордена В. И. Ленина академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева».