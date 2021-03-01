Пресс-служба Минобразования и науки сообщила, что в регионах Кыргызстана откроются 500 детских садов, в которых дети будут пребывать всего три часа.

«В детских садах будут обучать, развивать и воспитывать. Сон и питание не предусмотрены. Дошкольные организации такого формата не требуют больших затрат и с экономической точки зрения являются оптимальными», — сообщили в ведомстве.

В минобразования уточнили, что сады планируют открыть в отдаленных и горных районах, где мало дошкольных учреждений. Они появятся также в приграничных селах и там, где сосредоточены представители этнических меньшинств.

Проект называется «Образование для будущего», его финансирует Всемирный банк. Он направлен не только на подготовку детей к школе, но и на то, чтобы «повысить эффективность дошкольных и школьных учителей». Дополнительное обучение пройдут 700 воспитателей.

Дошкольное образование в Кыргызстане

В Кыргызстане острая нехватка дошкольных учреждений. Для решения проблем предоставления образования в горных районах, детские сады открываются и на джайлоо.

По данным Нацстаткома на 2019-2020 год в Кыргызстане всего 25,4% детей от 2 до 6 лет посещают детские сады. В прошлом году по республике работали 1617 учреждений дошкольного образования, однако некоторые их них находятся в аварийном состоянии.