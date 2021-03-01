В Верховном суде Кыргызстана 1 марта состоялось заседание по кассационной жалобе офиса сайта для петиций Change.org. По его итогам, Верховный суд отменил решение Октябрьского районного суда по признанию сайта экстремистским и по его блокировке.

Юрист Нурбек Сыдыков сообщил, что Верховный суд направил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию. Теперь, по закону, до вынесения нового решения суда сайт должен быть разблокирован.

Сотрудники Института Медиа Полиси 2 декабря 2020 года подали кассационную жалобу в Верховный суд на решение Октябрьского районного суда от имени офиса сайта Change.org.

Кроме того, омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов 23 января 2021 года обратился к председательнице Верховного суда Гульбаре Калиевой с просьбой обратить внимание на нарушения законодательства при рассмотрении данного дела в суде первой инстанции.

Блокировка Change.org

Change.org — одна из крупнейших в мире платформ для онлайн-петиций — перестал открываться в Кыргызстане 15 июля 2020 года. Долгое время ни власти страны, ни интернет-провайдеры — не могли объяснить, на основании каких законов он был заблокирован Change.org.

20 июля на странице загрузки платформы у пользователей провайдера «Хоумлайн» появилась надпись о блокировке «по решению суда, распоряжению ГКНБ и предписанию ГКИТиС». Однако, тогда пресс-секретарь ГКИТиС Тимур Алхожоев сообщил, что ведомство не получало официального решения о блокировке сайта change.org.

В Госкомитете нацбезопасности отказались комментировать якобы отправленное ими распоряжение об ограничении доступа.

По данным ГКИТиС, 28 августа 2020 года Генпрокуратура обратилась с заявлением в Октябрьский районный суд Бишкека о признании экстремистским сайта Change.org , а также с ходатайством о запрете распространения его материалов и ограничении доступа к ресурсу на территории Кыргызстана.

Только 3 сентября 2020 года суд удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры, и сайт Change.org официально был признан экстремистским.

В Кыргызстане сайт перестал открываться после того, как там начали собирать подписи за импичмент президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Что за петиция?

Журналистка Раушан Айткулова написала 14 июля 2020 года заявление в Генпрокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности президента, правительство и экс-премьер-министра за бездействие во время пандемии коронавируса.

Вместе с этим Айткулова и другие активисты начали сбор подписей за отрешение Сооронбая Жээнбекова от поста главы государства на сайте Change.org. Этим самым они хотели запустить законный процесс объявления импичмента президенту.

Вечером следующего дня пользователи интернета нескольких провайдеров начали жаловаться на то, что не могут открыть страницы с петициями. Под ними на тот момент успели расписаться уже сотни кыргызстанцев.

Однако сайт change.org до сих пор можно открыть через VPN или браузер ТОР. Правда, количество подписей на петициях за отрешение Жээнбекова обнулилось.

К 20 июля доступ потеряли пользователи интернета всех провайдеров Кыргызстана.