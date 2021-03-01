В числе партий, которые идут на выборы в горкенеш Оша 11 апреля, не будет партии «Ата-Журт». Информацию об этом «Клоопу» подтвердил Расулбек Кадыров, спецпредставитель ЦИК по Ошу и Ошской области.

«“Ата-Журт” подавала документы для участия в выборах, но отозвала их, написала, что не участвует. Мы не спрашиваем причин, по которым партии отказываются от участия в выборах», — рассказал он.

По его словам, на середину 1 марта кроме «Ата-Журт», отказалась от участия еще одна партия, ранее подавшая документы — «Элдик». Таким образом, на кресла в горкенеше претендует десять политобъединений.

В списках партий-кандидатов в Оше при этом осталась партия с родственным «Ата-Журт» названием, «Ата-Журт Кыргызстан».

Что известно о партии «Ата-Журт»?

«Ата-Журт» знаменита тем, что в ее ряды когда-то входили и президент Садыр Жапаров, и спикер Талант Мамытов, который исполнял обязанности президента, пока Садыр Жапаров участвовал в предвыборной гонке.

По данным минюста, «Ата-Журт» существует с 2006 года. Ее основателем был Камчыбек Ташиев, который сейчас возглавляет ГКНБ. На выборах в пятый созыв в 2010 году партия получила больше всего мандатов — 28. В этом созыве Ташиев, Мамытов и Жапаров вместе были депутатами, а Жапаров еще и возглавлял одноименную с партией фракцию.

После Жапаров передал пост лидера фракции своему соратнику Мыктыбеку Абдылдаеву [во время политического кризиса 2020 года именно Абдылдаев был временным спикером и отказался выдвигать на рассмотрение нардепов какие-то еще кандидатуры на пост премьера, кроме Жапарова]. Он помогал Камчыбеку Ташиеву готовиться к президентским выборам, на которых Ташиев занял третье место.

В 2012 году партия прошла перерегистрацию, сейчас по данным минюста ее возглавляет Азамат Кенжебаев.

Ташиев же перед парламентскими выборами-2015 создал проект «Республика – Ата- Журт» вместе с Омурбеком Бабановым. Партия РАЖ заняла второе место в шестом созыве после провластной СДПК и получила 28 депутатских кресел. Но в 2019 году партии объявили, что пойдут на выборы-2020 в седьмой созыв порознь.

О том, идет ли партия на повторные парламентские выборы, пока неизвестно. Зато известно, что от участия в местных выборах на уровне Бишкека она отказалась. «Ата-Журт» подавала документы, но на минувшей неделе попросила прекратить полномочия уполномоченных представителей партии «Ата-Журт» по выборам Азамата Жапарова и по финансам Толгонай Абдымажимовой.

Что известно о партии «Ата-Журт Кыргызстан»?

По данным минюста, политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан» прошла перерегистрацию 26 февраля 2021 года. Ее руководителем значится Айбек Маткеримов. Он шел в седьмой созыв парламента в составе партии «Мекенчил» 82-м.

Теперь партия бывшего мекенчиловца идет на выборы во все местные кенеши. Бишкекское ее отделение возглавил меценат и бывший кандидат в президенты Бабур Тольбаев.

*Сама партия «Мекенчил» отказалась от участия в выборах в местные кенеши и парламент в 2021 году. О слиянии партии с другими политобъединениями пока не сообщается.

«Жапаров [один из основателей партии] не допустит участия своей партии на парламентских и местного уровня выборах […]Отныне не будет понятия «провластная партия» и Жапаров поставил спокойствие и интересы народа на первое место», — сообщил «Клоопу» заместитель руководителя штаба партии Эркин Баяманов.

Выборы в местные кенеши

Выборы на местном уровне должны были пройти в Оше, Майлуу-Суу, Караколе, Балыкчи и Токмаке и в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областей 12 апреля 2020 года.

Но из-за коронавируса в республике тогда ввели режим чрезвычайной ситуации (который действует до сих пор) и чрезвычайное положение в городах Бишкек, Ош и нескольких районах. Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о переносе этих выборов на неопределенный срок.

После октябрьских событий и смены власти избранный президент Садыр Жапаров указом назначил их на 11 апреля 2021 года. Последний срок подачи документов у политических партий истекает сегодня, 1 марта, в 23:59. Сами же выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.

Пока известно, что в Бишкеке приняли документы у 29 партий, в Оше — у 10 партий.

Кроме выборов в местные кенеши в Кыргызстане должны пройти референдум по изменению Конституции и повторные выборы в парламент. Их даты пока неизвестны, но сам Садыр Жапаров в интервью КНИА «Кабар» сказал, что «надеется» на то, что депутаты примут решение о проведении референдума по Конституции в один день с выборами в местные кенеши для экономии бюджета.

Уже известно, что на выборы в местные кенеши и референдум по принятию новой редакции Конституции обойдутся бюджету почти в полмиллиарда сомов.