Председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров у себя в Инстаграме сообщил, что со 2 марта приостановил свои полномочия, потому что идет на выборы в горкенеш 11 апреля. Он баллотируется в депутаты горкенеша в составе партии «Эмгек».

Абиров отметил, что поступает по закону, который обязывает приостановить полномочия за 40 дней до выборов.

«Это делается, чтобы не было превышения полномочий и применения админресурса. Потому что для всех кандидатов должны быть равные условия на предстоящих городских выборах», — сказал он.

Что известно о Жаныбеке Абирове?

Жаныбек Абиров пришел в горкенеш от партии СДПК в 2016 году. Он стал председателем БГК в сентябре 2018 года — за него проголосовали 40 депутатов, после того как его выдвинула коалиция большинства.

Абиров имеет два высших образования. В СМИ он рассказывал, что до того, как стать депутатом горкенеша, он занимался бизнесом, в том числе открыл транспортную компанию, которая занимается транспортировкой угля.

Его отец Болотбек Абиров — учредитель ОсОО «Рассвет Компани», которая несколько лет подряд выигрывает тендеры на поставку угля для бишкекской ТЭЦ. Также Абиров-старший, по данным минюста, значится в учредителях еще нескольких компаний, занятых управлением недвижимым имуществом и оптовой неспециализированной торговлей.

Что известно о партии «Эмгек»?

Партию «Эмгек» в 2011 году основал бизнесмен Аскар Салымбеков. На парламентских выборах 2015 года партия объединилась с «Бутун Кыргызстан», но тандем не смог пройти в парламент, набрав 6,14% голосов.

«Эмгек» 27 февраля сформировала и утвердила список из 75 кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Бишкекский горкенеш. Председателем партии является Ырысбек Мааткабылов, гендиректор «ОсОО Аламедин базары» и член совета директоров Ассоциации «Дордой». Жаныбек Абиров занимает в партии пост заместителя председателя.

Выборы в местные кенеши пройдут 11 апреля по всей республике. Для участия в выборах Бишкекский горкенеш подали заявления 27 партий, а в Ошский — 10.