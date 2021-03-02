Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Улукбек Марипов 2 марта на совещании заявил, что «будет держать под контролем вопрос цен на лекарства».

«Правительство должно обеспечить для населения доступные цены на лекарства и соответствующий механизм регулирования цен на них. В период пандемии COVID-19, как никогда, остро стоит вопрос цен на лекарства. На сегодняшний день также наблюдается повышение цен на отдельные виды препаратов», – сказал он.

Он отметил, что некоторые лекарства вошли в перечень жизненно важных и были освобождены от уплаты НДС. При этом, стоимость некоторых препаратов завышена в несколько раз по сравнению с ценами заводов-производителей.

Глава правительства заявил, что это обстоятельство «в корне не устраивает нас». По его мнению, необходимо пересмотреть перечень, а также проанализировать политику ценообразования».

Марипов поручил профильным госорганам за неделю представить предложения по механизмам контроля цен на лекарства, а также провести работу с аптечными сетями по вопросам ценовой политики.

Дефицит лекарств

В пик пандемии в июле 2020 года соцсети разрывались от сообщений о перекупщиках, продающих лекарства намного дороже их реальной стоимости.

Пользователи телеграм канала «Сейчас KG» 12 июля опубликовали видео, на котором за препаратом «Гепарин» собралась длинная очередь возле склада сети аптек «Неман».

Финпол начал проводить рейды по аптекам, завышавшим цены на лекарства. Было начато несколько досудебных производств в отношении руководителей крупных фармкомпаний Кыргызстана и задержаны несколько человек, перепродовавших по завышенным ценам лекарственные препараты «Гепарин» и «Клексан». Именно эти препараты использовались для облегчения симптомов коронавируса.

В январе 2021 года межведомственная комиссия по проверке эффективности деятельности госорганов по борьбе с COVID-19 выявила, что третий протокол лечения коронавируса, включающий антикоагулянты и другие важные препараты, был утвержден Минздравом с опозданием более чем на 1 месяц.

Из-за этого местные фармацевтические компании получили одобренный список лекарств для поставки в страну только 1 июля 2020 года, хотя протокол внесли еще 15 мая 2020 года.

«В итоге жизненно важные препараты для лечения коронавирусной инфекции были завезены фармакологическими компаниями в республику со значительным опозданием, что привело к острому дефициту лекарств в стране и росту цен на них», – отметили в правительстве.

При этом, закупленные по второму протоколу в июне 2020 препараты оказались ненужными, так как уже был принят третий протокол. Из-за этого уже не применяемые лекарства в значительных объемах складировал Департамент лекарств и медицинских изделий Минздрава.