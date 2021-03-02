Общереспубликанское тестирование выпускников школ пройдет с 17 по 23 мая. Об этом 2 марта сообщил на пресс-конференции в информагентстве «Кабар» начальник Управления школьного и дошкольного образования Минобразования и науки Марат Усеналиев.

«Клооп» выделил главное из слов чиновников о том, как будет проходить ОРТ в этом году и что нужно иметь при себе выпускникам школ, чтобы зарегистрироваться.

Сроки и стоимость ОРТ

По его словам, регистрация на ОРТ проводится в режиме онлайн — она началась 26 февраля и продлится до 9 апреля на сайте www.testing.kg. Регистрационный взнос составит 370 сомов за основной и за каждый из предметных тестов.

Директор Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чынара Батракеева добавила, что регистрация выпускников этого года проводится по месту обучения, а выпускников прошлых лет — в районе и городе по месту жительства.

Что нужно для регистрации на ОРТ

По словам Батракеевой, абитуриентам при себе нужно иметь ряд документов. Это:

оригинал паспорта или свидетельства о рождении;

квитанция об оплате регистрационного взноса на ОРТ;

оригинал аттестата о среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

справка о том, что ученик обучается в школе, с фотографией;

фотографии оригиналов документов;

электронная фотография лица.

Аналитик ЦООМО Инна Валькова пояснила, что фотография должна быть как на документы: высокого качества, без теней, на белом фоне, при хорошем освещении, без головного убора. Допускается только хиджаб, но с открытым лбом и подбородком.

«Если фотография смытая, некачественная, то нам придется принять дополнительные меры идентификации», — добавила Валькова.

Также она отметила, что выпускники должны иметь при себе электронные версии всех документов. К тому же все выпускники, достигшие 16 лет, обязаны предоставить паспорт.

«Если им меньше 16 лет, то они должны прикрепить справку со школы о том, что являются учащимися этого учебного заведения, и фотографию, заверенную печатью», — подчеркнула Валькова.

Что нельзя менять абитуриентам до поступления в вуз

Кроме того, Батракеева сказала, что в 2021 году абитуриентам до поступления в вузы нельзя будет менять номер телефона.

По ее словам, номер телефона у выпускников 11-х классов будет их логином при регистрации на ОРТ. Пароль для входа в личный кабинет они получат после представления документов.

После регистрации абитуриенты получат талон, с которым нужно прийти на само тестирование.

По данным минобразования, в Кыргызстане в 2020-2021 учебном году зарегистрировано 58,3 тысячи выпускников 11-х классов.

В 2019-2020 учебном году общереспубликанское тестирование прошло позже обычного, в июне, из-за карантина в связи с пандемией коронавируса. А поступление в вузы проводилось онлайн с помощью специальной платформы.