Участники общественного объединения «Кыргыз умуту» 2 марта провели пресс-конференцию, в ходе которой потребовали дать октябрьским событиям официальный статус.

«Мы не требуем для себя отдельного статуса, а просим просто придать октябрьским событиям официальный статус и определить, кто мы есть», – сказали они.

Активисты отметили, что не считают себя героями, но просят, чтобы им посодействовали в лечении, потому что многие операции в стране не проводятся. Они пояснили, что выходили на митинг, предполагая, что будет стрельба, и морально были готовы к этому.

По их мнению, со стороны государства будет большой ошибкой не помочь в лечении людям, которые пострадали.

«Нам не нужны квартиры и привилегии, мы хотим просто жить в хорошей стране. Нам необходимо посодействовать в адаптации, члены нашего сообщества не могут уже работать так, как раньше. Мы не претендуем на социальные привилегии и звания героев. […] Садыр Жапаров сам себе противоречит в своих комментариях. То говорит, что октябрьские события были революцией, то — мирной передачей власти», — сказал представитель организации Самат Окмоткулов.

По его мнению, всем сторонам необходимо провести переговоры по вопросу статуса событий 5-6 октября. В них также должны принять участие президент Садыр Жапаров, экс-вице-премьер Максат Мамытканов и председатель финпола Сыймык Жапыкеев.

Активист рассказал, что члены общественного объединения писали Жапарову письмо с требованием люстрации, чтобы «вороватые чиновники, которые сидели во власти последние 30 лет, наконец-то ушли и пришли новые лица».

«Садыр Жапаров нам не ответил, обещали принять. Но пришел только замруководителя аппарата, и плодотворного диалога, к сожалению, не получилось. Он сказал, что решение принимает руководство. Нас никто не слышит и не видит», — поделился итогами запросов Самат Окмоткулов.

Участники объединения напомнили о своем требовании привлечь к ответственности экс-президента Сооронбая Жээнбекова. По их словам, он виноват в том, что 150 человек получили ранения различных степеней тяжести, и это является основанием для возбуждения уголовного дела.

Члены «Кыргыз умуту» также потребовали привлечь к ответственности бывших глав МВД и ГКНБ Кашкара Джунушалиева и Орозбека Опумбаева.

«Революция произошла после всех летних событий, и тогда у людей уже было предреволюционное настроение. Погибло множество людей, коронавирус коснулся многих, а правительство оказалось некомпетентным. Их вообще нужно привлекать не только из-за событий 5-6 октября, но и за время пика эпидемии», — отметили активисты.

«Кыргыз умуту» также требует, чтобы Жапаров дал юридическую оценку деятельности партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» – виновны ли они в октябрьских событиях и могут ли вновь участвовать в выборах.

«Депутаты сейчас говорят, что они много сделали для страны, но надо было всего лишь хорошее образование, медицину и защиту, а они чуть что бегают в «Кумтор» за деньгами», – сказал Самат Окмоткулов.

Политический кризис

Парламентские выборы 4 октября 2020 года стали началом политического кризиса в Кыргызстане. На следующий день после выборов на улицы Бишкека вышли тысячи недовольных граждан, требовавших аннулирования результатов выборов из-за многочисленных фальсификаций и подкупа голосов избирателей.

Демонстрация переросла в массовые столкновения между протестующими и силовиками, что в итоге привело к смене власти в стране.

Протестующих разгоняли светошумовыми гранатами, водометами и резиновыми пулями. По официальной информации, более тысячи человек обратились за медпомощью, 439 из них оказана первая медицинская помощь. Сотни человек были ранены, погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Кроме того, есть и те, кто лишился глаз в результате полученных ранений резиновыми пулями.

На фоне начавшихся беспорядков из колонии были освобождены ряд политиков, в том числе и Садыр Жапаров, который при поддержке сторонников стал премьер-министром и и. о. президента. Заняв эти должности он провел кадровые перестановки, назначив на ключевые должности своих соратников.

Позже Жапаров стал инициатором изменения формы правления, Конституции и досрочных выборов президента, где вскоре одержал победу. Для достижения этих целей он перенес выборы в парламент, которые обещал провести еще весной.

Срок полномочий парламента завершился еще в конце октября 2020 года. В апреле планируется референдум по изменению Конституции, а осенью — выборы в парламент.