Фото: пресс-служба президента Кыргызстана.

Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 2 марта прибыл с государственным визитом в Нур-Султан. На этот раз в составе делегации сопровождающей Жапарова 12 чиновников разного ранга — чуть меньше, чем во время визита президента в Москву.

По данным пресс-службы, в международном аэропорту Нур-Султана Жапарова и его делегацию встретили зампремьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, министр энергетики Нурлан Ногаев и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Сообщается, что во время своего визита Жапаров встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и другими чиновниками для обсуждения перспектив и двустороннего сотрудничества.

Кроме этого, по данным пресс-службы, запланирована встреча с представителями бизнес-кругов Казахстана.

Это уже вторая зарубежная поездка Садыра Жапарова во время его президентства. Первую поездку Жапаров совершил в Москву.