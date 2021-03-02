Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 2 марта посетил Казахстан с официальным визитом. В пресс-службе президента сообщили, что Жапаров оценил итоги переговоров с Касымом-ЖомартомТокаевым «удовлетворительно».

«Нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление и политическая воля динамично развивать взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество с братским Казахстаном по всем направлениям», — рассказал президент по итогам встречи.

Жапаров также отметил «поступательный характер» кыргызско-казахского сотрудничества. По его словам, почти по всем вопросам Кыргызстан и Казахстан пришли к единому решению.

«Особое внимание мы уделили развитию и углублению союзнических отношений и стратегического партнерства между государствами, взаимодействию в интеграционных и международных объединениях», — сказал Жапаров и пригласил Токаева в Кыргызстан.

Кроме того, по итогам переговоров Жапаров и Токаев приняли совместное заявление, в котором обозначили ключевые моменты в развитии кыргызско-казахский отношений.

Согласно заявлению, Жапаров и Токаев отметили «позитивную динамику кыргызско-казахских отношений». Президенты перечислили ряд общих задач, которые планируют решать совместно, и общих целей.

Что президенты считают важным

Согласно совместному заявлению, главы государств считают важным совместные усилия по борьбе с COVID-19 во время пандемии. Вместе с этим, в документе говорится и о важности мер для свободного передвижения и транзита граждан и авто по территории двух стран.

Среди важных целей президенты также отмечают расширение торгово-экономического сотрудничества, рост связей для реализации проектов в промышленности, гидроэнергетике, топливно-энергетическом комплексе и банковской сфере.

Так же Жапаров и Токаев считают важным создать условия для привлечения инвестиций и их защиты на государственном уровне.

В чем есть твердые намерения?

Кроме важных вопросов, главы двух страны в своем заявлении отмечают и «твердые намерения» по ряду вопросов. Так, Жапаров и Токаев намерены улучшать поддержку взаимных инвестиций.

«Стороны отмечают важность формирования единых подходов в рамках евразийской экономической интеграции, в том числе в проработке мер для раскрытия потенциала, без барьеров, изъятий и ограничений, общих рынков товаров, услуг, капитала и труда, укрепление взаимодействия по санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам, повышения конкурентоспособности промышленных комплексов», — говорится в документе.

В заявлении также говорится, что президенты «подтверждают заинтересованность в проведении кыргызско-казахского первого Межрегионального форума». Они поручили правительствам обеих стран ускорить создание логистического центра на границе двух стран для беспрепятственной перевозки товаров, «раскрыть потенциал приграничного сотрудничества».

Кроме этого, у обеих стран есть общий интерес по энергетической безопасности и партнерскому использованию водно-энергетических ресурсов.

Улучшение кыргызско-казахских отношений

Подобная позитивная динамика в кыргызско-казахских отношениях была не всегда. Так, например, при президентстве Алмазбека Атамбаева отношения «братских» стран были не на лучшем уровне.

Это произошло, когда Атамбаев раскритиковал власти Казахстана и обвинил их в попытке влияния на президентские выборы в Кыргызстане в 2017 году, где победу одержал Сооронбай Жээнбеков.

Критика Атамбаева значительно отразилась на товарообороте между Казахстаном и Кыргызстаном. На протяжении нескольких месяцев на кыргызско-казахской границе была многокилометровая пробка из грузовых авто, везущих товар в Казахстан или транзитом через страну.

Конфликт разрешился лишь с приходом к власти Сооронбая Жээнбекова, который встретился в Минске с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

На этой встрече Жээнбеков и Назарбаев договорились восстановить «родственные и братские отношения» между Кыргызстаном и Казахстаном и подписать «дорожную карту», которая поможет решить проблемы на границе. Сама дорожная карта была подписана уже в декабре 2017 года.

Однако принятие совместного документа не решило полностью проблем с заторами на границе двух стран, которые происходили и в последующие годы.