Фото: Айгерим Рыскулбекова / «Клооп»

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству 2 марта рассмотрел и одобрил проект новой Конституции. Изначально этого заседания даже не было на повестке дня.

«Я хотел тоже поучаствовать, но в 16:00 собрались и, бах, одобрили. Я думаю это режиссируется кем-то и управляется кем-то. По идее, заседания проходят в 10 утра, тогда не было известно будет заседание или нет. В 11:00 мне вообще сказали, что заседания не будет, но провели сегодня в 16:00», — сказал депутат Дастан Бекешев в своём телеграм-канале.

Тавтология в Конституции и несоответствие версий

В начале заседания депутат Мыктыбек Абдылдаев, задался вопросом, есть ли право у Жогорку Кенеша рассматривать проект новой Конституции.

«Мы орган, который издает законы. Поэтому я предлагаю, чтобы Конституционное совещание и 80 депутатов выводили новый проект Конституции на референдум. Пусть авторы Конституции выйдут и скажут, что я не прав», — сказал он.

Абдылдаев указал на то, что в новом проекте Конституции есть много грамматических и редакционных ошибок. По его словам, в первой же статье Основного закона есть тавтология.

«В чем разница независимого и суверенного государства? Тут указано, что Кыргызстан — независимая, суверенная страна. Во всех конституциях просто отмечается, что суверенная», — сказал Абдылдаев.

Кроме этого он отметил, что есть различия между версиями проекта Основного закона на кыргызском и русском языках.

«В Конституции написано, что президент представляет страну во внутренних отношениях и в международных. С какого времени президент представляет внутренние отношения? Какие у нас внутренние отношения, мы что федерация?» — поинтересовался Абдылдаев.

Депутатка Аида Касымалиева также обратила внимание на несоответствия версий Конституции на двух языках. Авторы законопроекта не смогли ответить на вопросы и пообещали, что все недочеты и ошибки будут исправлены.

На какой стадии сейчас Конституция?

Кроме этого, Касымалиева поинтересовалась, закончилась ли лингвистическая проверка Конституции или продолжается? Кроме этого, она задала вопрос, смогут ли депутаты вносить изменения, ведь то, что они предлагали — Конституционное совещание не внесло в окончательный проект.

«Вы говорите, что лингвистическая экспертиза проведена. Но ошибок очень много. Если депутаты не смогут внести изменения, хотя бы парламент должен исправить все ошибки и внести редакционные правки», — заявила она.

Депутат Бактыбек Турусбеков заявил, что лучше спросить об этом у аппарата. Однако представитель аппарата промолчал.

Новая Конституция

После того, как нынешний президент Садыр Жапаров пришел к власти, в Кыргызстане начала активно обсуждаться идея изменения Конституции Кыргызстана. Первую версию нового проекта Основного закона опубликовали 17 ноября 2020 года. Ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и создало новый проект.

Он был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом.

Однако и эта версия содержит ряд неточностей, правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент. Как и Сообщество юристов Кыргызстана, они просят более тщательной переработки и вычитки текста и приведение его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.