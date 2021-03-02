Инициативная группа юристов «В рамках закона» опубликовала анализ части проекта новой Конституции, связанной с реформированием судебной власти республики. По мнению юристов, предлагаемые поправки в Основной закон страны в этом разделе «не укрепляют независимость судебной системы».

Что не так с этой судебной реформой?

Первое и «самое существенное» нововведение судебной системы — преобразование Конституционной палаты Верховного суда в Конституционный суд. Его полномочия, по словам юристов, шире, но обратиться туда будет сложнее.

Дело в том, что обратиться в Конституционный суд можно, только если «исчерпаны внутригосударственные средства судебной защиты».

«Это условие создает “сито”, которое смогут пройти только заявители, проигравшие в судах общей юрисдикции и исчерпавшие все свои правовые возможности. Неужели президент и другие субъекты государственной власти также будут проходить все эти процедуры? Если нет, то принцип равенства всех перед законом и судом нарушается», — считают они.

Вызывает вопросы и «новое» полномочие у судей Конституционного суда — «разрешать дела о соответствии Конституции законов и иных НПА».

«Формулировка “разрешать дела” слишком общая и не дает нужной конкретики: какие дела? Разрешение таких дел ведет к признанию неконституционным нормативный правовой акт или нет?» — отмечают в инициативной группе.

Также юристов «в замешательство вводит и другое “новое” полномочие Конституционного суда — “разрешение споров о компетенции между ветвями госвласти”»

«Конституционный суд не может выступать медиатором между ветвями власти. Правовую оценку законности действий должностных лиц госорганов, должны давать органы следствия, суды, а не судьи, которые должны рассматривать исключительно вопросы конституционности», — подчеркивается в анализе.

Наконец, еще одно полномочие Конституционного суда, который предлагают внести в Конституцию, юристы считают просто нецелесообразным.

«У президента, Жогорку Кенеша и Верховного суда появилась возможность получать у судей Конституционного суда официальное толкование Конституции. Ранее такой возможности не было. Возникает вопрос в целесообразности такого полномочия — разве Конституция не должна быть изложена таким образом, чтобы она была ясна и одинакова в понимании для всех и не нуждалась в официальном толковании?» — недоумевают эксперты.

В объединении отмечают: судебная реформа коснется каждого гражданина. Предлагаемые же поправки «не способствуют укреплению независимости судебной системы».

Потому что независимость — это не только прозрачность бюджета, но и более усложненные процедуры назначения, перевода и освобождения судей.

«Судьи не должны опасаться увольнения за решения, которые могут не понравиться тем, кто находится у власти», — говорят представители инициативной группы.

Что предлагают юристы?

В качестве улучшения реформы юристы предлагают создать все условия для того, чтобы каждый судья был заинтересован в защите и поощрении независимости судебной системы.

«Необходимо проводить консультации с судьями и судебными органами и обеспечивать их участие в подготовке законодательства, касающегося их статуса и, в более общем плане, функционирования судебной системы», — отмечают они.

Инициативная группа считает, что «реформами бы действительно можно было назвать» несколько новых изменений, которых в предлагаемом проекте Конституции нет:

открытость судебных актов, для тех, кто не является сторонами этого дела;

публичность для судей — право для них давать интервью по резонансным делам;

обязательное исполнение рекомендаций судейского корпуса при законотворчестве;

привлечение судей Конституционного суда и Верховного суда к уголовной ответственности только с согласия парламента;

периодическое тестирование судей, проверка их профессиональной квалификации.

Конституция №2

Проект Конституции от 9 февраля — уже второй по счету после того, как к власти после октябрьских событий пришел Садыр Жапаров. Первую версию опубликовали 17 ноября 2020 года, ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и создало новый проект.

Он был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом.

Однако и эта версия содержит ряд неточностей,правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Как и Сообщество юристов Кыргызстана, они просят более тщательной переработки и вычитки текста и приведение его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.

Так же правозащитная организация «Бир Дуйно» 15 февраля опубликовала свое обращение к спикеру парламента Таланту Мамытову. В нем правозащитники сообщили о том, что члены совещания и «представители радикальных групп» дописывали в проект некоторые «одиозные и антидемократические» статьи.

В обращении правозащитники призвали Мамытова не спешить с принятием проекта новой Конституции и «учесть принципы принятия новых Конституций на опыте успешно развитых стран».

Так же свой анализ Конституции эксперты «Института Медиа Полиси», глава «Адилета» Чолпон Джакупова, и эксперты Центра политико-правовых исследований. Их можно прочитать здесь: