Уже совсем скоро, 11 апреля 2021 года, в Кыргызстане пройдут выборы в местные кенеши. Власти не исключают того, что в тот же день пройдет референдум по изменению Конституции. Мы очень хотим, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачно и справедливо.

После объявления набора 23 февраля к нам уже присоединилось около 2000 человек. И мы безумно этому рады! Но, чтобы охватить каждый участок в стране, нам нужно ещё около 1000 человек.

Поэтому набор продлится ещё неделю. Пока, самое большое число заявок к нам пришло из Бишкека, а самое меньшее из города Ош, Таласской и Ошской областей. Поэтому, если вы живете в регионах Кыргызстана, мы особенно призываем вас присоединиться к нам.

Также, если у вас есть близкие, друзья или родственники, которые тоже хотели бы быть наблюдателями, зовите их к нам.