Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что в столице задержан подозреваемый в убийстве мужчины в микрорайоне «Восток-5». По информации в ряде СМИ, убитый работал диджеем ночного клуба «Бензин-312».

Сам инцидент произошел в ночь на 25 февраля. По данным милиции, погибший мужчина 1983 года рождения скончался из-за пулевого ранения в грудь.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство». Во время оперативно-розыскных мероприятий милиция задержала подозреваемого 1984 года рождения, его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В его доме при обыске милиция нашла гладкоствольное и нарезное ружья без документов, пневматический пистолет и боевые патроны.

В ГУВД добавили, что расследование по делу продолжается, выясняется возможная причастность задержанного к другим преступлениям.