Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что нашла в Минздраве закупку ненужных препаратов во время пандемии COVID-19.

По данным ведомства, за счет средств Всемирного Банка для минздрава должны были закупить антикоронавирусные препараты, в том числе и препарата лопинавир/ритонавир. В какой-то момент этот препарат донор из списка закупок исключил.

«Несмотря на это, 13 апреля 2020 года [минздравом] ввиду срочной необходимости, прямым методом уже за счет средств республиканского бюджета у ОсОО “М.” был приобретен препарат калидавир [аналог лопинавира/ритонавира] на общую сумму 3,5 млн cомов. С момента поставки и до настоящего времени он находится в полном объеме на складе и какого-либо распределения его для использования по назначению, по лечебным учреждениям страны произведено не было», — сообщают в Генпрокуратуре.

После в соответствии с третьей версией Временного клинического руководства по лечению cOVID-19 применение в лечении лопинавира/ритонавира исключили.

Нарушение зарегистрировали в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением», идет досудебное производство.

Минздрав и его нарушения во время пандемии

В октябре 2020 года финпол начал досудебное производство по факту нерационального распределения гуманитарной помощи, предназначенной для борьбы с коронавирусом.

Фигурантом дела проходит бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Он был задержан по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением. Сейчас он под домашним арестом после операции на сердце.

Также в деле фигурирует экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он был первым, кто курировал подготовку страны к пандемии. Правда, его арестовали по делу о незаконном обогащении, но финпол и ГКНБ допрашивали его и по пандемийным вопросам.

Кубатбек Боронов, бывший премьер-министр, ушедший в отставку после октябрьских событий, тоже уже побывал на допросе в финполе в качестве свидетеля.

В начале 2021 года глава финпола Сыймык Жапыкеев заявил, что власти привлекут к ответственности всех чиновников, которые были причастны к плохой подготовке для борьбы с коронавирусом во время первой волны летом 2020 года.

Также межведомственная комиссия по расследованию работы госорганов по борьбе с коронавирусом обнародовала данные о том, что кыргызские власти сделали ряд бесполезных госзакупок по завышенным ценам на бюджетные и донорские деньги под предлогом борьбы с коронавирусом.

При этом в ночь на 7 октября неизвестными лицами был разгромлен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – в офисе уничтожили бумаги и цифровые носители, часть из которых могла стать доказательством нарушений.