Пресс-служба Верховного суда сообщила, что 2 марта судебная коллегия рассмотрела дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и отказала адвокатам в его возобновлении.

Ранее адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов обратился в Верховный суд с просьбой отправить дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. По его словам, государство не указало, какой именно ущерб ему был нанесен.

«В прежних вердиктах суда говорилось, что “Сапар Исаков в сговоре с компанией TBEA совершил коррупцию”. […] В деле не написано, что государственному бюджету нанесен ущерб», — рассказал адвокат.

Токтакунов считает, что если государству был нанесен ущерб при модернизации ТЭЦ, то оно должно было сообщить китайским партнерам, что какой-то процент кредита не будет выплачен. Однако государство заявило, что «будет выплачивать кредит без снижения процентной ставки».

«То есть государство, будучи пострадавшим, признает, что ничего не было украдено», — сказал он.

Токтакунов считает, что Верховный суд должен был оправдать осужденных по этому делу.

Авария на ТЭЦ

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на столичной теплоэлектроцентрали, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив кредитные $386 миллионов.

Суды в 2019 году приговорили бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшего главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева к лишению свободы сроком на 15 лет. Позже Калиеву снизили срок на один год. 11 лет лишения свободы получил бывший директор госкомпании «Электрические станции» Салайдин Авазов.

Единственный, кого обвинение не требовало отправлять в тюрьму — это бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Он дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его признали виновным и обязали выплатить штраф в 5 млн сомов с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 3 года.

Бывшую главу Минфина Ольгу Лаврову тоже признали виновной и оштрафовали на сумму в 3 млн сомов.

По 11 лет обвинение требовало замдиректору госкомпании «Электрические станции» Жолдошбеку Назарову и экс-директору управления модернизацией Темирлану Бримкулову. Суд признал их виновными и осудил на 2,5 года. Так как они уже отбыли свой срок в СИЗО, то были также освобождены в зале суда.

Сапар Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена. Сам он после протеста 5 октября оказался на свободе и не вернулся в места заключения. 26 октября ГСИН сообщила, что Исакова объявили в международный розыск.