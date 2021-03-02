1 марта в 23:59 ЦИК закончила сбор уведомлений и документов для регистрации партий, участвующих в выборах в городские и местные кенеши 11 апреля. В этот день выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.

В Бишкекскую ТИК документы сдали 27 партий. Это:

«Улутман»;

«Тынчтык»;

«Айкол Кыргызстан»;

«Кыргызстан»;

«Ак Бата»;

Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;

«Замандаш»;

Партия демократического движения Кыргызстана;

«Реформа»;

«Наш народ»;

Партия коммунистов Кыргызстана;

«Ынтымак»;

«Свобода выбора»;

«Ишеним»;

«Социал-демократы Кыргызстана»;

«Патриот»;

Народно-Демократическая партия Кыргызстана;

Партия зеленых;

«Ыйман нуру»;

«Эмгек»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Улуу Журт»;

«Республика»;

«Народная партия»;

«Власть народу»;

Социалистическая партия Кыргызстана;

«Ата-Журт Кыргызстан».

Kaktus.media сообщило, что сдать документы в Бишкекскую ТИК за два часа до окончания установленного срока пришли представители более 10 партий. Сотрудники комиссии у всех успели принять документы до окончания времени, но их регистрация в журнале длилась до 00:34.

В Ошскую ТИК принесли документы 10 партий. Это:

«Тилектештик»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Бир Бол»;

«Ынтымак»;

«Ыйман нуру»;

«Улуттар биримдиги»;

«Улуу Журт»;

«Ишеним»;

«Республика»;

«Ата-Журт Кыргызстан».

В течение суток ТИК может дать извещение на наличие ошибок в документах. В течение двух суток после этого партии могут исправить недочеты. Если же в документах будут серьёзные ошибки, ТИК может отказать в регистрации.

Кто из партий отказался от участия?

Партия «Бирге-Вместе» передумала участвовать в выборах в БГК, а «Элдик» отказалась от участия в выборах в Ошский горкенеш.

Партия «Ата Журт», которую в 2006 году основал нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее отозвала свои документ и отказалась участвовать в выборах в горкенеш и в Оше, и в Бишкеке.

«Легалайз» не предоставила своих уполномоченных, не создала избирательные фонды и не внесла залог. А партии «Ата Мекен» и «Содружество народов Кыргызстана» и вовсе не сдали документы в положенный срок.

Ранее от участия в местных выборах, в том числе парламентских, отказалась и партия «Мекенчил». Её основали в 2010 году нынешний президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

«Жапаров [один из основателей партии] не допустит участия своей партии на парламентских и местного уровня выборах […] Отныне не будет понятия «провластная партия» и Жапаров поставил спокойствие и интересы народа на первое место», — сообщил тогда «Клоопу» замруководителя штаба партии Эркин Баяманов.

Чем отличаются правила выборов в городские и айыльные кенеши

Правила формирования горкенешей отличаются от айыльных. В горкенешах будут участвовать партии, а в сёлах — самовыдвиженцы. Кроме этого, отличаются ещё сроки регистрации и даты начала агитации.

Центризбирком должен зарегистрировать партии, если все условия соблюдены до 11 марта. А кандидатов-самовыдвиженцев, участвующих в выборах в айыльные кенеши должны зарегистрировать до 22 марта.

Если же партии или кандидаты-самовыдвиженцы хотят отказаться от участия в выборах, то они могут это сделать до 7 апреля включительно. В ЦИК отметили, что избирательный залог вернут тем партиям и кандидатам, которые подадут заявления об отказе баллотироваться до 22 марта — в этот день комиссия утвердит форму и текст бюллетеня. А тех, кто откажется от участия после 1 апреля, будут вычеркивать вручную.

Жеребьёвку по определению порядковых номеров среди партий и самовыдвиженцев проведут 1 апреля.