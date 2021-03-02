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1 марта в 23:59 ЦИК закончила сбор уведомлений и документов для регистрации партий, участвующих в выборах в городские и местные кенеши 11 апреля. В этот день выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.

В Бишкекскую ТИК документы сдали 27 партий. Это:

  • «Улутман»;
  • «Тынчтык»;
  • «Айкол Кыргызстан»;
  • «Кыргызстан»;
  • «Ак Бата»;
  • Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
  • «Замандаш»;
  • Партия демократического движения Кыргызстана;
  • «Реформа»;
  • «Наш народ»;
  • Партия коммунистов Кыргызстана;
  • «Ынтымак»;
  • «Свобода выбора»;
  • «Ишеним»;
  • «Социал-демократы Кыргызстана»;
  • «Патриот»;
  • Народно-Демократическая партия Кыргызстана;
  • Партия зеленых;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Эмгек»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Республика»;
  • «Народная партия»;
  • «Власть народу»;
  • Социалистическая партия Кыргызстана;
  • «Ата-Журт Кыргызстан».

Kaktus.media сообщило, что сдать документы в Бишкекскую ТИК за два часа до окончания установленного срока пришли представители более 10 партий. Сотрудники комиссии у всех успели принять документы до окончания времени, но их регистрация в журнале длилась до 00:34.

В Ошскую ТИК принесли документы 10 партий. Это:

  • «Тилектештик»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Бир Бол»;
  • «Ынтымак»;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Ишеним»;
  • «Республика»;
  • «Ата-Журт Кыргызстан».

В течение суток ТИК может дать извещение на наличие ошибок в документах. В течение двух суток после этого партии могут исправить недочеты. Если же в документах будут серьёзные ошибки, ТИК может отказать в регистрации.

Кто из партий отказался от участия?

Партия «Бирге-Вместе» передумала участвовать в выборах в БГК, а «Элдик» отказалась от участия в выборах в Ошский горкенеш.

Партия «Ата Журт», которую в 2006 году основал нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее отозвала свои документ и отказалась участвовать в выборах в горкенеш и в Оше, и в Бишкеке.

«Легалайз» не предоставила своих уполномоченных, не создала избирательные фонды и не внесла залог. А партии «Ата Мекен» и «Содружество народов Кыргызстана» и вовсе не сдали документы в положенный срок.

Ранее от участия в местных выборах, в том числе парламентских, отказалась и партия «Мекенчил». Её основали в 2010 году нынешний президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

«Жапаров [один из основателей партии] не допустит участия своей партии на парламентских и местного уровня выборах […] Отныне не будет понятия «провластная партия» и Жапаров поставил спокойствие и интересы народа на первое место», — сообщил тогда «Клоопу» замруководителя штаба партии Эркин Баяманов.

Чем отличаются правила выборов в городские и айыльные кенеши

Правила формирования горкенешей отличаются от айыльных. В горкенешах будут участвовать партии, а в сёлах — самовыдвиженцы. Кроме этого, отличаются ещё сроки регистрации и даты начала агитации.

Центризбирком должен зарегистрировать партии, если все условия соблюдены до 11 марта. А кандидатов-самовыдвиженцев, участвующих в выборах в айыльные кенеши должны зарегистрировать до 22 марта.

Если же партии или кандидаты-самовыдвиженцы хотят отказаться от участия в выборах, то они могут это сделать до 7 апреля включительно. В ЦИК отметили, что избирательный залог вернут тем партиям и кандидатам, которые подадут заявления об отказе баллотироваться до 22 марта — в этот день комиссия утвердит форму и текст бюллетеня. А тех, кто откажется от участия после 1 апреля, будут вычеркивать вручную.

Жеребьёвку по определению порядковых номеров среди партий и самовыдвиженцев проведут 1 апреля.

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