1 марта в 23:59 ЦИК закончила сбор уведомлений и документов для регистрации партий, участвующих в выборах в городские и местные кенеши 11 апреля. В этот день выборы пройдут в 28 городах, в том числе в Бишкеке и Оше, и в 420 айыльных кенешах.
В Бишкекскую ТИК документы сдали 27 партий. Это:
- «Улутман»;
- «Тынчтык»;
- «Айкол Кыргызстан»;
- «Кыргызстан»;
- «Ак Бата»;
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
- «Замандаш»;
- Партия демократического движения Кыргызстана;
- «Реформа»;
- «Наш народ»;
- Партия коммунистов Кыргызстана;
- «Ынтымак»;
- «Свобода выбора»;
- «Ишеним»;
- «Социал-демократы Кыргызстана»;
- «Патриот»;
- Народно-Демократическая партия Кыргызстана;
- Партия зеленых;
- «Ыйман нуру»;
- «Эмгек»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Улуу Журт»;
- «Республика»;
- «Народная партия»;
- «Власть народу»;
- Социалистическая партия Кыргызстана;
- «Ата-Журт Кыргызстан».
Kaktus.media сообщило, что сдать документы в Бишкекскую ТИК за два часа до окончания установленного срока пришли представители более 10 партий. Сотрудники комиссии у всех успели принять документы до окончания времени, но их регистрация в журнале длилась до 00:34.
В Ошскую ТИК принесли документы 10 партий. Это:
- «Тилектештик»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Бир Бол»;
- «Ынтымак»;
- «Ыйман нуру»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Улуу Журт»;
- «Ишеним»;
- «Республика»;
- «Ата-Журт Кыргызстан».
В течение суток ТИК может дать извещение на наличие ошибок в документах. В течение двух суток после этого партии могут исправить недочеты. Если же в документах будут серьёзные ошибки, ТИК может отказать в регистрации.
Кто из партий отказался от участия?
Партия «Бирге-Вместе» передумала участвовать в выборах в БГК, а «Элдик» отказалась от участия в выборах в Ошский горкенеш.
Партия «Ата Журт», которую в 2006 году основал нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее отозвала свои документ и отказалась участвовать в выборах в горкенеш и в Оше, и в Бишкеке.
«Легалайз» не предоставила своих уполномоченных, не создала избирательные фонды и не внесла залог. А партии «Ата Мекен» и «Содружество народов Кыргызстана» и вовсе не сдали документы в положенный срок.
Ранее от участия в местных выборах, в том числе парламентских, отказалась и партия «Мекенчил». Её основали в 2010 году нынешний президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
«Жапаров [один из основателей партии] не допустит участия своей партии на парламентских и местного уровня выборах […] Отныне не будет понятия «провластная партия» и Жапаров поставил спокойствие и интересы народа на первое место», — сообщил тогда «Клоопу» замруководителя штаба партии Эркин Баяманов.
Чем отличаются правила выборов в городские и айыльные кенеши
Правила формирования горкенешей отличаются от айыльных. В горкенешах будут участвовать партии, а в сёлах — самовыдвиженцы. Кроме этого, отличаются ещё сроки регистрации и даты начала агитации.
Центризбирком должен зарегистрировать партии, если все условия соблюдены до 11 марта. А кандидатов-самовыдвиженцев, участвующих в выборах в айыльные кенеши должны зарегистрировать до 22 марта.
Если же партии или кандидаты-самовыдвиженцы хотят отказаться от участия в выборах, то они могут это сделать до 7 апреля включительно. В ЦИК отметили, что избирательный залог вернут тем партиям и кандидатам, которые подадут заявления об отказе баллотироваться до 22 марта — в этот день комиссия утвердит форму и текст бюллетеня. А тех, кто откажется от участия после 1 апреля, будут вычеркивать вручную.
Жеребьёвку по определению порядковых номеров среди партий и самовыдвиженцев проведут 1 апреля.