Пресс-служба МВД сообщила, что в Бишкеке 22 февраля задержали двух граждан Китая, которых подозревают в вымогательстве $5 тысяч у соотечественника.

По данным МВД, 19 февраля около пяти неизвестных людей в городе Кант насильно затолкали в машину иностранца, а затем увезли его в город Кара-Балта. Позже похищенного мужчину отвезли на кладбище «для психологического воздействия», где, применив силу, вымогали у него $5 тысяч.

«Под утро его привезли и оставили в городе, сами уехали в неизвестном направлении, отобрав у потерпевшего 5 000 сомов. Кроме того, угрожая расправой, грабители велели приготовить еще деньги», — сообщили в ведомстве.

После этого подозреваемые продолжили вымогать деньги у мужчины. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Разбой».

Подозреваемых задержали вечером 22 февраля в Бишкеке с поличным при получении $1 тысячи. Двух граждан Китая 1985 и 1993 годов рождения, временно проживающих в Бишкеке, заключили под стражу на два месяца.