Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент, у которого подтвердили коронавирус. Смерть зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 467 человек с COVID-19.

Штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане коронавирус подтвердился у 57 человек. В Оше и Баткенской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 24;

Чуйская область — 22;

Ошская область — 1;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 6;

Джалал-Абадская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 86 308 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 59 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 83 269 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 2 марта в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 353 пациента. Кроме этого еще 280 человек лечатся амбулаторно.

В крайне тяжелом состоянии находятся 17 пациентов, еще 92 человека в тяжелом состоянии.

Среди медработников за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. За сутки с выздоровлением из стационара выписан один медик, а из домашней самоизоляции три медработника.

Всего COVID-19 подтвердился у 4 205 медиков, из которых всего выздоровели 4 183 медработника.