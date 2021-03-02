Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании начальника управления Финансовой полиции по Бишкеку по подозрению в коррупции.

По версии следствия, задержанный и другие сотрудники финпола были в сговоре с гражданами, которые организовали коррупционную схему по отмыванию и выводу из Кыргызстана «крупных сумм денег».

«В результате незаконной деятельности с марта по октябрь 2020 года за пределы Кыргызстана выведено 59,5 млрд сомов. Предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 млн сомов», — отметили в ГКНБ.

Кроме этого, в Госкомитете установили, что должностные лица финпола за сокрытие нарушений получили от организаторов канала по отмыванию денег взятку в 180 млн сомов.

Задержанного начальника управления финпола 1 марта водворили в ИВС СИЗО ГКНБ по статье «Коррупция». ГКНБ продолжает розыск других причастных к коррупционной схеме. Имя и фамилия арестованного не разглашаются.