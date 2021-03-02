Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании еще одного члена ОПГ, Улана Барчакеева. В криминальных кругах он более известен как «Улан Узун».

«1 марта 2021 года Барчакеев задержан на территории города Бишкек и доставлен в Главное следственное управление ГКНБ для производства следственных действий с его участием. ГКНБ устанавливает обстоятельства совершения преступных действий Барчакеевым и его преступные связи», — отмечают в спецслужбе.

Сейчас Барчакеев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. О каком уголовном деле идет речь, в спецслужбе не пояснили.

Арест Барчакеева — часть стратегии по борьбе с ОПГ главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. В рамках этой стратегии первым был арестован кримавторитет Камчы Кольбаев, затем еще несколько активных членов ОПГ, «положенцев». Последним крупным арестованным стал кримавторитет Дженго, который сдался сам, потому что на его близких, по словам его адвокатессы, оказывалось давление.

Ташиев заявил, что ранее в Кыргызстане организованная преступность управляла всем, «назначались на высокие должности и решали какой бизнес будет развиваться, а какой нет».

«Теперь такого не будет. У нас не будет «положенцев», «смотрящих». Если кто-то хочет стать вором в законе, то пусть живет в другой стране», — пообещал он.