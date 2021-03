Милиционер Эйваз Исмаилов

В мессенджере Whatsapp пересылали ролик с поющим песню Modern Talking милиционером Эйвазом Исмаиловым. Запечатленный на видео милиционер обратился в прокуратуру, а мужчину, который поделился роликом в мессенджере, вынудили принести извинения. Видео с извинениями распространили в соцсетях.

«Я, Маткаликов Алишер 1988 года рождения. Когда я сидел дома мне прислали видео. Я случайно его переслал/распространил. Прошу прощения у всех сотрудников милиции в Араване!» — извинился мужчина.

Нанесли «моральный вред»

По информации УВД Ошской области, видео с поющим правоохранителем было обработано через приложение Avatarify — программа анимирует загруженное фото и позволяет эмоции и даже имитировать пение какой-либо песни.

В приложение загрузили фото араванского милиционера — и наложили на него песню You My Heart, You My Soul группы Modern Talking.

Милиционер Исмаилов обратился с заявлением в прокуратуру. По информации УВД, правоохранитель считает, что видео нанесло ему «моральный вред». Он готов обратиться в Араванский районный суд. По информации УВД, видео с пением Modern Talking — «не первая попытка очернить Исмаилова».

Милиция вычислила того, кто делился видео в мессенджере, но пока не знает автора видео.

«Мы определили, что видео было распространено с телефона парня, который попросил прощения. Телефон оказывается принадлежит отцу. Все доказано в присутствии отца и матери [парня]. Отец рассказал, что он оставил телефон дома. Когда мы спросили парня, он сказал, что да “я заходил всегда в Инстаграм и WhatsApp, смотрел видео, отправлял видео. Когда это видео мне прислали я стал пересылать другим, так как мне сказали чтобы я распространил”», — рассказали в УВД.

В УВД объяснили, что Алишер Маткаликов — инвалид второй группы. Поэтому может избежать наказания за распространение видео, которое милиционер посчитал оскорбительным, извинившись. Однако в УВД не пояснили, какой закон был нарушен распространением и создание шуточного видео.