Задержанный начальник управления финпола по Бишкеку по подозрению в коррупции, фото: ГКНБ

Первомайский районный суд Бишкека 3 марта вынес меру пресечения начальнику управления Финансовой полиции по Бишкеку.

Как сообщает издание «Тазабек» со ссылкой на пресс-службу суда, начальника управления оставили под стражей до 1 мая 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Начальника управления задержали сотрудники ГКНБ 1 марта по подозрению в коррупции.

По версии следствия, задержанный и другие сотрудники финпола были в сговоре с гражданами, которые организовали коррупционную схему по отмыванию и выводу из Кыргызстана «крупных сумм денег».

«В результате незаконной деятельности с марта по октябрь 2020 года за пределы Кыргызстана выведено 59,5 млрд сомов. Предварительный ущерб в виде уклонения от налогов может составить более 500 млн сомов», — отметили в ГКНБ.

В Госкомитете также выяснили, что должностные лица финпола за сокрытие этих нарушений получили от организаторов канала по отмыванию денег взятку в 180 млн сомов.