Экспертное сообщество Кыргызстана критикует парламентариев за то, что они не соблюдают процедуры внесения поправок в Конституцию. Депутаты начали рассматривать проект еще до того, как закончилось общественное обсуждение новой версии Основного закона страны.

Кроме того, накануне, 2 марта, комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня.

По мнению экспертов, несоблюдение депутатами законов при принятии новой версии Конституции в будущем могут поставить под сомнение «законность работы госорганов» и привести к «угрозе повторения конфликтов».

Сейчас же этот шаг влечет за собой «резкое падение доверия к действиям власти».

Что говорят юристы правовой клиники «Адилет»

Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет»» обратился к депутатам, заявив о важности соблюдения всех установленных законом процедур. Юристы назвали нарушением то, что профильный комитет рассмотрел проект Конституции 2 марта, за неделю до конца его общественного обсуждения.

По их мнению, «неукоснительное соблюдение установленных процедур» обеспечивает законность и легитимность изменения Конституции.

В «Адилете» напомнили, что ранее организация неоднократно обращалась к представителям власти и говорила о необходимости соблюдения процедур изменения Конституции.

Например, одна из таких обязательных процедур – получение заключения Конституционной палаты Верховного суда и правительства о наличии средств в госбюджете для проведения референдума.

Кроме того, в соответствии с Конституционным законом «О референдуме Кыргызской Республики», подобный законопроект принимается не ранее одного и не позднее 3 месяцев со дня его поступления в парламент.

При этом, закон «О нормативных правовых актах» и регламент парламента обязывают власти провести общественное обсуждение в течение не менее одного месяца, провести парламентские слушания по проекту Конституции, и получить заключения специализированных экспертиз.

«Нарушение порядка проведения конституционной реформы будет создавать основу для оспаривания Конституции в будущем. Это, в свою очередь, может поставить под сомнение законность деятельности государственных органов, а также порождает угрозы повторения конфликтов», — отметили в организации.

Юристы напомнили, что в истории Кыргызстана уже были случаи, когда действие Конституции отменяли полностью из-за того, что поправки в нее принимались с нарушениями. В 2007 году Конституционный суд решением от 14 сентября 2007 года отменил действие сразу двух Конституций – от 8 ноября 2006 года и от 30 декабря 2006 года.

«Согласно действовавшей в тот момент Конституции, Жогорку Кенеш мог вносить в нее изменения только с учетом заключения Конституционного суда и не ранее, чем через три месяца, но не позднее шести месяцев со дня поступления предложений в парламент», – отметили эксперты.

Однако, несмотря на эти процедурные требования, парламент изменил регламент, позволив себе принимать новую редакцию Конституции без заключения Конституционного суда и без соблюдения обозначенных сроков.

«Примечательно, что в тот момент, равно как и сегодня, обыгрывались формулировки «о внесении изменений в Конституцию» и «о новой редакции Конституции». Используя указанные положения регламента, Жогорку Кенеш дважды принял Конституцию в новой редакции», – подчеркнули в организации.

После этого 22 октября 2007 года тогдашний президент Курманбек Бакиев распустил Жогорку Кенеш, объяснив это тем, что парламент своими действиями создал кризис из-за «непреодолимых противоречий» между ЖК и Конституционным судом.

Что говорят эксперты «Института Медиа Полиси»

Общественный фонд «Институт Медиа Полиси» также сделал заявление в связи с указанными нарушениями регламента.

В организации отметили, что крайне важно, чтобы новая редакция Конституции принималась в соответствии с положениями действующей Конституции, и чтобы в ее принятии участвовала широкая общественность.

«Легитимность Конституции, а значит, и политической системы в целом, может быть обеспечена исключительно через достижение широкого консенсуса и строгого соблюдения процедур при принятии новой редакции Конституции. […] Оба эти условия на сегодняшний день не выполняются», – подчеркнули эксперты.

Эксперты отмечают, что депутаты, в частности, нарушили статью закона «О нормативных правовых актах». Согласно ей, общественное обсуждение проекта, переработанного Конституционным совещанием, должно было продлиться не менее месяца – по крайней мере, до 9 марта 2021 года.

Официально о завершении обсуждения не сообщалось. Однако профильный комитет ЖК уже рассмотрел проект новой Конституции 2 марта и одобрил его. Сегодня же, 3 марта, депутаты уже рассматривают проект закона о назначении референдума (вместе с проектом Конституции) в первом чтении.

«Рассмотрение проекта в профильном комитете ЖК означает, что проект Конституции уже официально внесен в парламент, и общественные обсуждения тем самым закончились. Непонятно, что с теми замечаниями и предложениями, которые были внесены инициаторам проекта Конституции от граждан и юридических лиц», – отметили в «Институте Медиа Полиси».

В организации полагают, что по всем предложениям должны были подготовить протокола разногласий и указать в них, по каким причинам принимаются либо не принимаются замечания, но такой работы «не было видно».

Согласно подпункту закону «О регламенте Жогорку Кенеша», в справке-обосновании к проекту закона должны были указать информацию о результатах парламентского слушания и общественного обсуждения.

«В настоящее время мы не знаем, как оформили справку-обоснование в этой части, поскольку фактически общественного обсуждения не было», – заметили эксперты.

Кроме того, при обсуждении проекта закона о назначении референдума не допускается внесение изменений в сам текст проекта Конституции – «теперь уже даже сами депутаты не могут вносить правки».

«Следует отметить, что Конституционное совещание не проводило общественное обсуждение. При этом, председатель КС Борубашев отмечал, что депутаты обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум», – подчеркнули в организации.

Эксперты заключили, что 3 марта парламент рассматривает проект Конституции без общественного обсуждения, без учета предложений и замечаний и без соблюдения установленных сроков для общественного обсуждения.

По их мнению, это влечет за собой «резкое падение доверия к действиям власти» , так как Конституция страны принимается вне консенсуса, и потому «будет вызывать споры о своей легитимности».

Новая Конституция для Кыргызстана

После того, как нынешний президент Садыр Жапаров пришел к власти, в Кыргызстане начала активно обсуждаться идея изменения Конституции Кыргызстана.

Первую версию нового проекта Основного закона опубликовали 17 ноября 2020 года. Ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть.

После и.о. президента Талант Мамытов образовал Конституционное совещание, куда вошли более ста человек. Значительная часть из них — идейные и прямые сторонники Садыра Жапарова, инициаторы выдвижения новой версии Конституции, а также специалисты по манасоведению, традиционным знаниям и духовности кыргызов. Легитимность совещания ряд юристов поставил под сомнение, однако оно работало и создало новый проект.

Он был опубликован на сайте парламента 9 февраля. После недовольства гражданского общества его вынесли на общественное обсуждение до рассмотрения парламентом.

Однако и эта версия содержит ряд неточностей, правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы правозащитной клиники «Адилет» проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент. Как и Сообщество юристов Кыргызстана, они просили более тщательной переработки и вычитки текста, и приведение его в соответствие с мировыми нормами права и международными соглашениями.