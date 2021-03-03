Журналисты «Клоопа» обратились в Госкомитет нацбезопасности за комментарием относительно состояния здоровья экс-таможенника Райымбека Матраимова.

В ГКНБ журналисту «Клоопа» сообщили, что «никак не комментируют какую-либо информацию о Матраимове, в том числе и о состоянии его здоровья».

Согласно последнему постановлению Первомайского суда, 20 февраля Матраимова заключили в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца по делу о незаконном отмывании доходов.

Однако на уже 24 февраля издание 24.kg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Матраимова госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Уже 3 марта издание «Акипресс» также ссылаясь на источники сообщило, что Матраимову планируют провести операцию на сердце из-за гипертонии. При этом, его состояние оценивается как средней тяжести.

Кто такой Матраимов?

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в структуре таможни он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

11 февраля состоялось судебное заседание, где Матраимова признали виновным в коррупции. Однако суд приговорил его к штрафу в 260 тысяч сомов, а затем отпустил, сняв арест с его счетов. Суд вынес такое решение, потому что Матраимов пошел на сделку со следствием и выплатил ущерб государство в 2 млрд сомов — 1,4 млрд сомов в виде денег, а 600 млн недвижимостью.

18 февраля Матраимова задержали уже по новому делу о незаконном отмывании преступных доходов. Его водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Клан Матраимовых оказал большое влияние на кыргызскую политику — его старший брат Искендер Матраимов депутат парламента. Партия «Мекеним Кыргызстан», связанная с Матраимовыми и властями победила на выборах в парламент 4 октября 2020 года.

Однако результаты выборов были отменены после того, как недовольные граждане захватили Белый дом в Бишкеке. Основной причиной митингов стал использованный административный ресурс на выборах, а также подкуп голосов избирателей и фальсификации. Чаще всего в подкупе голосов обвиняли именно «Мекеним Кыргызстан».