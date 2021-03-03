Госкомитет нацбезопасности 3 марта сообщил, что родственники кримавторитета Камчы Кольбаева возместили государству 49,6 миллионов сомов по делу о легализации преступных доходов. По данным спецслужбы, общая сумма по этому делу составляет более 250 млн сомов.

«В рамках расследования предпринимаются действенные меры по возврату в бюджет государства оставшейся части незаконных доходов до окончания срока следствия, то есть до конца апреля 2021 года», — сообщили в ГКНБ.

В Госкомитете подчеркнули, что «своевременно доведут до общественности» результаты расследования дела.

2 марта стало известно, что Бишкекский горсуд изменил меру пресечения Кольбаеву по делу о «Создании преступной организации или участии в ней». Тогда его отпустили из исправительной колонии под подписку о невыезде.

«2 марта судебной коллегией Бишкекского горсуда, с учетом доводов стороны защиты и имеющихся обстоятельств дела, жалоба адвокатов была удовлетворена и в отношении Кольбаева мера пресечения изменена на подписку о невыезде за пределы места жительства, то есть города Чолпон-Ата», — сообщили в ГКНБ.

Отмечается, что контроль за соблюдением взятого обязательства возложена на ГКНБ. В спецслужбе заверили, что в случае нарушения указанной подписки, в отношении него будет применена более строгая мера пресечения.

«Мы примем предусмотренные законом меры в случае ненадлежащего поведения со стороны Кольбаева», — сказали в Госкомитете.

Кто такой Камчы Кольбаев?

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев считает, что Камчы Кольбаев — «верхушка криминального мира» в Кыргызстане. Кольбаев известен как «коронованный вор в законе».

В 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева, как одного из крупнейших наркобаронов, в «черный список». В 2017 году Министерство финансов США также внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг». Он также известен как «Коля-Киргиз».

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы — по информации ведомства в прошлом году в нее входило 424 человека.

Он один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. В 2012 году он был задержан по обвинению в организации преступной группировки, хранении наркотиков, применении насилия в отношении представителя власти и похищении человека.

Летом 2018 года журналисты-расследователи из Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли у Кольбаева квартиру в Дубае. По их информации, кыргызский «вор в законе» приобрел недвижимость в районе Dubai Marina по адресу Bahar 1 — там цены на недвижимость составляют от $400 до $700 тысяч.

По словам главы ГКНБ, силовики не могли приступить к задержанию других членов ОПГ, пока «вор в законе» Камчы Кольбаев был на свободе.

С момента заключения Кольбаева ГКНБ регулярно сообщает о задержании членов разных преступных группировок и известных авторитетов криминального мира.