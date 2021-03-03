Пресс-служба ГКНБ сообщила, что бизнесмена Жалила Атамбаева задержали по факту незаконного обогащения «в период его пребывания на государственной службе».

По версии следствия, Атамбаев будучи сотрудником органов внутренних дел, приобретал дорогостоящее недвижимое имущество, оформляя его на своих близких родственников.

«На основании собранных по делу доказательств, 3 марта Жалил Атамбаев был задержан по подозрению в совершении преступления по статье “Незаконное обогащение”», — сообщили в Госкомитете.

Бизнесмена водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие по делу продолжается.

Жалил Атамбаев

Жалил Атамбаева крупный ошский бизнесмен. В 2019 году журналист-расследователь Ыдырыс Исаков опубликовал материал о теневом бизнесе предпринимателя, раскрыв схему компаний, зарегистрированных на родственников Атамбаева, и привел данные о сокрытии им налогов.

После этого Финансовая полиция возбудила уголовное дело по фактам, озвученным журналистом по статье «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей».

Сам Атамбаев вскоре подал в суд на Исакова, оценив свой ущерб от действий журналиста в 50 млн сомов, так же он хотел получить по 5 млн сомов от двух своих бизнес-партнеров, которые выступили респондентами в расследовании.

В поддержку Исакова выступили журналисты и представители гражданского сообщества Кыргызстана, которые направили обращение на имя президента Сооронбая Жээнбекова с призывом обратить внимание на ситуацию. Кроме того, в поддержку журналиста выступили и некоторые депутаты Жогорку Кенеша.

После общественного резонанса адвокат бизнесмена Шумкар Абдыжапаров отозвал иск к журналисту. Через некоторое время стало известно, что финпол обнаружил на предприятиях, связанных с Жалилом Атамбаевым и его родственниками, схемы уклонения от уплаты налогов, ущерб от которых оценили в 40 млн сомов.

К делу по статье «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей» добавилось дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

Кроме этого, известно, что Жалил Атамбаев косвенно фигурировал в деле о незаконном получении квартир после ошских событий 2010 года. Его дом был сожжен во время конфликта, но, по информации радио «Азаттык», чтобы получить больше компенсации, бизнесмен задним числом переоформил участок дома на четверых близких человек, каждый из которых получил по квартире.

Верховный суд в 2018 году признал, что четыре квартиры были получены незаконно и что их надо вернуть на баланс мэрии Оша, но возврат квартир в муниципальную собственность начался только осенью 2019 года.