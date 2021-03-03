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Пресс-служба Антикоррупционной службы Госкомитета нацбезопасности сообщила, что 2 марта были задержаны два работника филиала «Кара-Кече» госпредприятия «Кыргызкомур» и два инспектора пункта весогабаритного контроля «Турускул» при минтрансе.

Спецслужбы установили, что работники «Кара-Кече» взымали по одной тысяче сомов с каждого водителя за «беспрепятственную» погрузку угля. По их данным, за два последних отопительных сезона, с учетом отправки угля на ТЭЦ Бишкека, было погружено 37,5 тысяч грузовых автомашин.

«В результате сумма необоснованно полученных работниками «Кыргызкомур» денежных средств за два отопительного периода превышает 37 миллионов сомов», — сказали в АКС ГКНБ.

По их словам, аналогичную коррупционную схему организовали инспекторы пункта весогабаритного контроля «Турускул». Сотрудники спецслужб пояснили, что задержанные брали по 500 сомов с каждого водителя за сокрытие выявленных нарушений, в частности, превышения допустимой массы перевозимого угля.

Все четверо задержанных водворены в ИВС ОВД города Нарын. В АКС ГКНБ добавили, что они продолжают оперативно-следственные мероприятия по возмещению нанесенного ущерба государству и установлению других должностных лиц, причастных к данным правонарушениям.

Коррупция в минтрансе

Еще в мае 2020 года финпол выявил коррупционную схему в пунктах пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» на автодороге Бишкек — Ош. По этому делу были задержаны три сотрудника Госдирекции автодороги Бишкек — Ош, а ущерб государству оценили в десятки миллионов сомов.

*Госдирекция автодороги Бишкек — Ош является подразделением министерства транспорта и дорог Кыргызстана.

Затем в июне того же года были задержаны еще 12 сотрудников структурных подразделений Министерства транспорта по тому же делу. Тогда в ведомстве сообщили, что ущерб от коррупционной схемы может превысить 20 миллионов сомов.

После этих задержаний финпол начал проверки причастности к коррупционной схеме высших должностных лиц Минтранса и других ведомств.

Кроме этого, в январе 2021 финпол задержал статс-секретаря министерства транспорта Эрмека Мамыркалиева по подозрению в коррупции. Всего по данным ведомства, за время следствия были задержаны около 30 сотрудников причастных к коррупционной схеме.

В начале февраля 2021 года финпол передал в суд 28 досудебных производств в отношении сотрудников минтранса. Тогда финпол заявил, что «ущерб бюджету от коррупционных действий работников минтранса составил порядка 20 млн сомов, который силами Финансовой полиции практически полностью возмещен».

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