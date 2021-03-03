Сотрудники Антикоррупционной службы Госкомитета нацбезопасности 1 марта задержали статс-секретаря Судебного департамента при Верховном суде Сталбека Калмакова. Его подозревают в заключении фиктивных договоров на разработку уже имеющихся программных продуктов для судебной системы.

По данным спецслужб, в 2018 году сотрудники Судебного департамента заключили фиктивные договора с IT-компаниями на общую сумму более 4 млн сомов для разработки и внедрения автоматизированной информационной системы «Реестр должников судебной системы Кыргызстана».

Позже следствие установило, что на тот период эти программные продукты были уже разработаны и внедрены специалистами Учреждения по информационным технологиям «Адилет сот». А выделенные 4,1 млн сомов были присвоены должностными лицами Судебного департамента.

​Ранее по этому же делу был задержан руководитель проектами УИТ «Адилет сот» при Судебном департаменте С.К.А. Тогда АКС ГКНБ сообщала о том, что фиктивный договор был заключен с одной из IT-компанией на общую сумму 2,4 млн сомов.

Также в госкомитете отметили, что одна из IT-компаний проходит по другому уголовному делу, связанному с коррупцией при разработке и внедрении системы «Местный суд», одним из фигурантов которого является председатель Верховного суда Гульбара Калиева.

«Следствие по делу продолжается, устанавливаются другие причастные», — заключили в ГКНБ.

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