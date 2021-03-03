Парламент большинством голосов принял законопроект о назначении референдума по Конституциии в первом чтении. Все заседание сопровождалось спорами противников нового проекта Конституции и ее инициаторов, и хотя депутаты озвучили много факторов против принятия законопроекта, против проголосовали только девять парламентариев, а 87 — за. В зале присутствовало не так много человек, однако было объявлено, что кворум есть, а по официальному документу проголосовали 96 депутатов.

Что говорили противники проекта новой Конституции?

Всего несколько депутатов парламента выступили против проекта Конституции и обсуждали его на заседании. Рыскелди Момбеков, Дастан Бекешев, Мирлан Жээнчороев, Евгения Строкова, Наталья Никитенко, Жанар Акаев, Каныбек Иманалиев, Ирина Карамушкина обрушились на него с критикой. Упомянули о спорных заседаниях Коституционного совещания и общественных обсуждениях, критиковали увеличение полномочий президента, назвав это «скорее монархической» формой правления.

Несколько раз было озвучено, что инициаторы законопроекта вводят народ в заблуждение, Дастан Бекешев заявил, что их действия в будущем будут расценивать как подлог и смогут возбудить уголовное дело. Говорили о множественных ошибках в проекте, о том, что у Кыргызстана за 30 лет независимости есть одно достижение — свобода, и она может пострадать в случае принятия спорных законов.

Что говорили сторонники проекта новой Конституции?

Спикер парламента Талант Мамытов несколько раз заявил, что критиковать проект Конституции неправильно, потому что на заседании в повестке не он, а законопроект о назначении референдума по Конституции, и что критиковать и влиять на проект нужно было участвуя в Конституционном совещании.

«Процесс запущен, если мы не поддержим здесь, то вся работа КС была впустую», — сказал Мамытов. А депутат Мирлан Бакиров предложил принять законопроект о референдуме и «идти дальше».

Изменение Конституции

Первый раз проект нового главного закона страны опубликовали 17 ноября 2020 года. Ее почти сразу же окрестили «Ханституцией», потому что в руках президента могла быть сконцентрирована почти неограниченная власть. Смену Конституции поддерживали Садыр Жапаров и его сторонники.

После критики редакцию проекта провело Конституционное совещание. Их вариант главного закона страны был опубликован на сайте парламента 9 февраля.

Однако и эта версия содержит ряд неточностей, правовых коллизий и нарушений прав человека. Юристы проанализировали проект и сочли его слишком сырым и недоработанным для того, чтобы его рассматривал парламент.

Текстовая трансляция: