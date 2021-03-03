Омурбек Суваналиев и Эрлан Сапарбаев. Фото: turmush.kg

Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев подтвердил назначение своим заместителем экс-главы ГРС Эрлана Сапарбаева.

Полпред сообщил, что Сапарбаев будет заниматься на этой должности экономикой и финансами и отметил, что новый заместитель — «кризис-менеджер».

«Мы радуемся, что он пришел на эту должность, потому что многие бывшие министры не согласились бы стать заместителем губернатора области. Эрлан приехал и является одним из тех, кто составляет программу, ведь Баткенская область собирается получить особый статус», — сказал Суваналиев.

* Первым о планах придать Баткенской области особый статус сообщил 16 февраля премьер-министр Улукбек Марипов. По его словам, правительство сейчас рассматривает этот вопрос из-за того, что Баткене есть неописанные участки на приграничных территориях и «ситуация в области очень тяжелая».

Позже на встрече с жителями приграничных сёл Баткенской области эти планы подтвердил и главы ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он сказал, что если область получит особый статус, то там будет генерал-губернатор. Он получит привилегии сам назначать и снимать глав органов власти, сам будет на месте решать проблемы. Кроме этого, у него будут свои финансовые полномочия и он не будет зависеть от центральной власти.

При этом Суваналиев опроверг распространяемую в соцсетях информацию о том, что Сапарбаев — его посаженый сын (окул бала).Полпред отметил, что у него нет ни одного окул бала, а с Сапарбаевым у него нет никаких родственных связей.

«У меня нет ни одного окул бала. С Эрланом Сапарбаевым я работал в Нарыне. […] Информация о том, что он является моим окул бала не соответствует действительности. Окул ата Сапарбаева является бывший министр лесного хозяйства Туратбек Мусуралиев», — сказал он.

* С 2008 по 2010 года Суваналиев был губернатором Нарынской области, а Сапарбаев был его заместителем в те годы. Туратбек Мусуралиев был экс-председателем Государственной лесной службы.

Омурбека Суваналиева назначили полпредом Баткенской области 15 февраля этого года. До этого Суваналиев занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности. С этой должности его уволили 10 октября 2020 года.

Кто такой Эрлан Сапарбаев?

Эрлан Сапарбаев — уроженец Нарынской области и эколог по образованию. С 2012 по 2014 год был главой ГРС, его тогда на эту должность выдвинула парламентская фракция «Ар-Намыс». Но он ушёл с поста на фоне конфликта с лидером «Ар-Намыса» Феликсом Куловым. Тогда Кулов сказал, что на посту главы ГРС Сапарбаев не смог пресечь коррупцию в ведомстве.

В 2013 году Сапарбаев и тогдашний министр юстиции Алмамбет Шыкмаматов возглавили межведомственную комиссию по переходу на биометрические паспорта. Предполагалось, что по итогам работы комиссия внесёт предложения правительству по вопросу внедрения документов нового поколения.

Сапарбаев тогда поручил тогдашнему директору госпредприятия «Инфоком» Болоту Токсобаеву нанять группу консультантов для разработки технико-экономического обоснования проекта по биометрии, группу наняли.

Но журналисты 24.kg в 2014 году выяснили, что тогда в состав «экспертной группы» вошли 9 человек — от финансового директора обувной фирмы до представителя ивент-агентства Sunpeople. Издание утверждало, что им выплатили 3 миллиона сомов за документ, фактически скачанный из Интернета.

На парламентских выборах 2020 года в седьмой созыв парламента Сапарбаев был в партии «Бутун Кыргызстан» и шёл в списке кандидатов под 16 номером. В этой же партии шел вторым в списке и Суваналиев.



