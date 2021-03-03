Премьер-министр Улукбек Марипов 3 марта во время прямого эфира прокомментировал ситуацию с ростом цен на ГСМ в стране. Он пообещал, что правительство примет все меры, чтобы стабилизировать цену на топливо и не допустить дефицита.

По словам Марипова, проблема роста цен на топливо и продукты питания оказалась в тени на фоне зарубежных визитов президента Садыра Жапарова. Премьер-министр считает, что такие значительные проблемы требуют «неотложного решения».

«Это элементарная психология, люди любят власть за то, что та предоставляет им обеспеченную жизнь, люди перестают симпатизировать власти, когда истощается кошелек. Пока трудно представляю, как Кыргызстан будет справляться со всем сразу. Особенно это касается повышения цен на бензин. Дело в том, что Кыргызстан полностью зависит от импорта», — отметил Марипов.

Марипов отметил, что ситуация на нефтяном рынке сейчас нестабильна, а сама нефть и её производные дорожают. По словам премьер-министра, сырая нефть за последнее время подорожала на 31%.

* По данным BBC, на 3 марта 2021 года один баррель нефти марки Brent стоит $62,7.

«Кроме того, в России тоже дорожает [топливо], и в соседних странах тоже немного дорожает. Правительство сделает все возможное, чтобы стабилизировать цену. Особенно сейчас начинаются весенне-полевые работы, мы должны обеспечить соляркой. Я провел совещание по данному вопросу с Ассоциацией нефтетрейдеров, с профильными контролирующими органами», — сказал он.

Премьер отметил, что если цены на топливо не стабилизируются, то вырастут цены и на сельхозпродукцию.

«Я дал задание антимонопольному органу, чтобы проработали вопросы импорта продуктов питания первой необходимости из соседних стран. Вопрос цен на продукты питания должен быть отрегулирован», — сказал Марипов.

Он также напомнил о том, что в Кыргызстане со 2 марта временно введён запрет на экспорт нефти из Кыргызстана за пределы Евразийского экономического союза. Он будет действовать до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

«Вы сами знаете, в нашей стране цена на бензин и солярку хорошая, а в соседних странах, особенно странах с южной стороны цена на бензин, если у нас стоит 40 сомов за литр, то у них около 60 сомов. Поэтому я думаю, что по данному вопросу правительство примет еще ряд мер», — сказал премьер-министр.

Ранее исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) Канат Эшатов 1 марта в ходе пресс-конференции сообщил, что в марте этого года цены на бензин могут вырасти на 8 сомов.

Почему растут цены на ГСМ?

По словам Эшатова, с начала 2021 года отпускные цены на топливо на российских нефтеперерабатывающих заводах выросли. Так, цена за литр бензина выросла на 67% или на 14 сомов , а дизтопливо на 31% или на 8 сомов за литр.

«Кроме того, с начала 2021 года Казахстан в одностороннем порядке прекратил экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан, который был открыт с середины мая 2020 года. Более того, в самом Казахстане сейчас наблюдается дефицит дизельного топлива, а также повышение цен на данный продукт. В итоге у нас наблюдается рост цен на 5 сомов», — сказал он.

Эшатов также отметил, что топливо дорожает из-за девальвации сома — это около 6-7 сомов на 1 литр.

В некоторых районах Кыргызстана уже наблюдается дефицит топлива. По словам жителей города Исфана Баткенской области, сейчас стоимость бензина там поднялась до 50 сомов. Из-за того, что во многих АЗС нет бензина, на некоторых заправках образуются очереди.