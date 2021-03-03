Пресс-служба правительства сообщила 2 марта, что экспорт нефти и нефтепродуктов из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза временно запрещен. Указ об этом подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

В правительстве пояснили, что такое решение принято, чтобы стабилизировать цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке. Запрет будет действовать до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

В пресс-службе также отметили, что запрет не распространяется на нефтепродукты, которые находятся в топливном баке автомашины, а также в отдельной емкости объемом не более 20 литров.

За соблюдением этого указа поручено следить таможенной службе, финполиции, пограничной службе ГКНБ и Минтрансу.

«Повышение отпускных и розничных цен на нефть и нефтепродукты наблюдается во всех странах, в том числе и в граничащих с Кыргызстаном», — отметили в пресс-службе правительства.

Ранее исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК) Канат Эшатов 1 марта в ходе пресс-конференции сообщил, что в марте этого года цены на бензин могут вырасти на 8 сомов.

Почему растут цены на ГСМ?

По словам Эшатова, с начала 2021 года отпускные цены на топливо на российских нефтеперерабатывающих заводах выросли. Так, цена за литр бензина выросла на 67% или на 14 сомов , а дизтопливо на 31% или на 8 сомов за литр.

«Кроме того, с начала 2021 года Казахстан в одностороннем порядке прекратил экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан, который был открыт с середины мая 2020 года. Более того, в самом Казахстане сейчас наблюдается дефицит дизельного топлива, а также повышение цен на данный продукт. В итоге у нас наблюдается рост цен на 5 сомов», — сказал он.

Эшатов также отметил, что топливо дорожает из-за девальвации сома — около 6-7 сомов на 1 литр.

В некоторых районах Кыргызстана уже наблюжается дефицит топлива. По словам жителей города Исфана Баткенской области, сейчас стоимость бензина там поднялась до 50 сомов. Из-за того, что во многих АЗС нет бензина, на некоторых заправках образовались очереди.