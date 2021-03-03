Депутаты Жогорку Кенеша 3 марта рассмотрели и большинством голосов приняли законопроект о назначении референдума по Конституции в первом чтении. За законопроект проголосовало 87 депутатов, а против — 9.

Таким образом, по официальному документу проголосовали 96 депутатов, также было объявлено, что кворум есть. Но на самом деле, присутствующих было гораздо меньше. Депутаты по традиции нажимали кнопку голосования «за» вместо своих отсутствующих коллег.

* По закону депутаты могут голосовать за своих коллег, только если те передали им доверенность.

Депутаты опять за своё pic.twitter.com/82bTdSVdxh — Дастан Бекешев (@bekeshev) March 3, 2021

Среди тех, кто проголосовал «за» законопроект оказался нардеп Дуйшон Торокулов, который сейчас находится в СИЗО ГКНБ.

Торокулова задержали 15 января сотрудники ГКНБ по делу о коррупции и рейдерском захвате завода по переработке кожи в Оше. По решению Первомайского райсуда Бишкека чиновника водворили в СИЗО сроком на 2 месяца.

Неожиданное заседание комитета

2 марта ближе к 16:00 в парламенте состоялось заседание, которого не было в повестке дня. На этом заседании комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству рассмотрел и одобрил проект новой Конституции.

Журналистам же о заседании сказали ближе к 3 часам дня. По словам депутата Дастана Бекешева, ещё в 11 часов утра ему сказали, что этого заседания не будет.

Увидеть в прямом эфире заседании профильного комитета также было затруднительно. На ютуб-канале парламента прямой эфир заседания продлился около 9 минут, затем трансляция прервалась.

Прочитайте нашу текстовую трансляцию о том, как проходило сегодняшнее заседание: Парламент принял законопроект о назначении референдума по Конституции в первом чтении