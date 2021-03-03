Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что с 9 марта в столице возобновят свою работу муниципальные детские сады, а школам разрешат офлайн-обучение учеников всех начальных классов.

Решение приняли накануне на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.

Как будут работать школы и детсады

С 9 марта в детсады пойдут дети подготовительных и старших групп, в том числе дети, которые воспитываются одним из родителей. В подгруппах будет не более 10 детей.

В школах за парты вернутся ученики 2, 3 и 4 классов. Обучение будет проходить без деления на группы, а уроки будут идти то же время, как и до пандемии — 40-45 минут.

В мэрии подчеркнули, что в учреждениях будут «соблюдены все санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». При этом Городское управление здравоохранения (ГУЗ) и Центр госсанэпиднадзора Бишкека будут следить за эпидемиологической ситуацией в школах и детсадах и анализировать заболеваемость ОРВИ и COVID-19.

«Столичная мэрия усиленно работает по возобновлению офлайн-обучения для всех детей, как только эпидситуация позволит полностью перейти на офлайн, мы это сделаем!» — заверили в ведомстве.

Однако для того, чтобы занятия для школьников начались 9 марта, как пообещали в муниципалитете, нужен отдельный приказ от Управления образования мэрии Бишкека.

В Управлении образования мэрии Бишкека «Клоопу» сообщили, что приказ о возобновлении обучения «уже подписан» и это «второй этап возобновления обучения в школах».

«Сейчас директора районных центров образования через руководителей общеобразовательных организации проводят разъяснительную работу с родителями о том, что возобновляется учебный процесс. В кабинетах школ, где дети будут обучаться, проводят дезинфекцию», — рассказали в Управлении образования.

Открытие школ и детсадов Бишкека

Вопрос об открытии государственных школ и детских садов обсуждается с начала пандемии. Всех детей отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

Министерство образования после того, как в республике ввели режимы ЧС и ЧП, спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Сейчас из-за пандемии коронавируса государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу.

Так, 18 января к обучению в традиционном режиме вернулись только школьники 1, 5, 9 и 11 классов Бишкека. Государственные детские сады не открывались вовсе.

Остальные сферы деятельности, такие как бизнес, муниципальный транспорт и рынки работают без ограничений, но при соблюдении санитарных норм и норм профилактики коронавируса.

Частные детские сады и школы тоже уже открылись и ведут свою деятельность с осени 2020 года при соблюдении всех норм профилактики коронавируса. Работают в офлайн-режиме в городе и частные образовательные курсы и центры развития для детей и подростков.