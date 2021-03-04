На заседании парламента 4 марта произошел скандал при обсуждении вопросов в разделе «Разное» – депутаты Дастан Бекешев и Бактыбек Райымкулов публично обматерили друг друга.

Депутат Дастан Бекешев высказался относительно борьбы с коррупцией в Кыргызстане – он призвал выпустить из СИЗО задержанную ГКНБ по подозрению в коррупции мать четверых детей Жылдыз Чодобаеву.

Нардеп отметил, что по словам матери Чодобаевой, у них нет средств на оплату залога, чтобы ее отпустили под домашний арест.

«Было бы правильно отпустить ее под домашний арест или подписку о невыезде. Я не понимаю, к чему пришла борьба с коррупцией. Те, у кого есть деньги, платят и уходят домой или ложатся в клинику. Устраиваются митинги против власти, там участвуют наши коллеги, здесь они хвалят политику президента, а там говорят совсем другое, защищают коррупционеров», – сказал Бекешев.

*28 февраля в Оше прошла акция в поддержку бывшего замглавы Гостаможенной службы Райымбека Матраимова, заключенного под стражу по обвинению «в отмывании преступных доходов». Участники митинга требовали оправдать и выпустить на свободу Матраимова, ранее признавшего вину в коррупции в суде и возместившего государству 2 млрд сомов.

На митинге в поддержку Матраимова присутствовали депутаты парламента, участвовавшие в парламентских выборах 2020 года по списку от партии «Мекеним Кыргызстан» – Мирлан Бакиров, Бактыбек Райымкулов, Таабалды Тиллаев, Искендер Матраимов.

После этого депутат Бактыбек Райымкулов подошел к Бекешеву и между ними начался спор, постепенно перешедший на повышенные тона.

«Поддерживаешь голубых!» – крикнул Райымкулов Бекешеву в ходе конфликта.

В момент, когда Райымкулов отходил от Бекешева, тот назвал его пидорасом, в ответ Райымкулов крикнул ему «долбоеб».

После Бекешева на заседании выступил депутат Таабалды Тиллаев, также принимавший участие в митинге сторонников Матраимова.

«Каждый сам решает, кого поддерживать и на какие митинги ходить. Я бы попросил коллег не задевать друг друга. Есть же и коллеги, которые поддерживают геев», – сказал Тиллаев.

Позже в ходе заседания депутат Райымкулов призвал коллег вернуться к обсуждению инициированного им законопроекта о деятельности некоммерческих организаций (НКО).

Он напомнил спикеру Таланту Мамытову, что документ ранее был принят в двух чтениях и попросил его дать протокольное поручение.

«Почему комитет не рассматривает и не выносит на третье чтение? На следующей неделе пусть вынесут на обсуждение. Сегодня НКО проводят в Кыргызстане разные митинги в интересах Запада. Они должны ответить за это. В законопроекте мы обязывали их отчитываться о своей деятельности», – сказал Райымкулов.

Мамытов ответил ему, что «аппарат рассмотрит вопрос и предпримет необходимые меры в рамках закона».

«Необоснованные предъявы»

Позже депутат Бекешев прокомментировал произошедшее в своем инстаграме.

«Если ты мать четверых детей, живешь обычной жизнью, и тебя обвиняют в коррупции, или ты бедный гражданин, у которого нет денег на лекарства для детей, и ты их украл, чтоб спасти ребёнка, то будь обязан гнить в тюрьме. Но если ты коррупционер #1 в стране, или у тебя есть наворованные миллионы, заплати и будь свободен, тут за тебя даже депутаты митинги будут устраивать в поддержку!!!» – написал он.

Он также ответил на заявление депутата Тиллаев о «коллегах, которые поддерживают геев».

«Официально заявляю что я их не поддерживаю, но если встанет выбор кого поддержать то точно не коррупционеров ПИ**РАСОВ…», – заключил Бекешев.

Задержание Чодобаевой

Ответственного секретаря Таш-Мойнокского айыл окмоту Жылдыз Чодобаеву задержали 8 февраля сотрудники Военной прокуратуры по делу о незаконном обогащении Сегизбаева. Позже ее водворили в СИЗО ГКНБ.

Из-за задержания Чодобаевой в Бишкеке 15 февраля прошел митинг жителей села Таш-Мойнок Аламудунского района. Они требовали от властей отпустить Чодобаеву под домашний арест, так как у нее четверо несовершеннолетних детей, младшему из которых всего 2 года.

Ранее экс-глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев обратился к властям, чтобы они отпустили её из под стражи. По словам Сегизбаева, Чодобаеву задержали по делу о покупке земли. Ее обвиняют в том, что она неправильно оформила документы.